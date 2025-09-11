11 сентября — церковный праздник: день Федориных вечерниц — что нельзя сегодня нельзя делать

11 сентября — церковный праздник, имеющий важное значение для верующих всего православного мира. Этот религиозный праздник посвящен памяти преподобной Феодоры Александрийской. В народном календаре праздник 11 сентября известен как Федорины вечерницы, когда завершали летние работы.

Как отмечает Православный церковный календарь, для христиан это не только православный праздник, но и день духовного очищения.

Какой праздник 11 сентября отмечают

В церковном календаре праздник 11 сентября чтит преподобную Феодору Александрийскую. Она жила в V веке и после тяжкого греха посвятила жизнь покаянию, молитве и служению Богу. Ее пример напоминает верующим, что даже в самые тяжелые моменты можно найти путь к духовному возрождению. Именно поэтому церковный праздник 11 сентября называют днем покаяния.

Народные традиции и обычаи

В народе православный праздник 11 сентября получил название Федорины вечерницы. Хозяйки готовили капустные блюда, а пасечники завершали уход за пчелами. В Украине этот церковный праздник сопровождался обрядами, которые должны были защитить семью от невзгод. Именно поэтому религиозный праздник часто считали началом осенних вечерниц.

Запреты в день Федориных вечерниц

Когда в Украине отмечают церковный праздник 11 сентября, существует несколько запретов. Не рекомендуется начинать новые дела, совершать крупные покупки, брать в руки острые предметы и поднимать вещи с земли. Также в этот день нельзя ссориться или отказывать в помощи ближним. Именно соблюдение этих правил считается главным смыслом того, какое значение имеет религиозный праздник.

Приметы на праздник 11 сентября

Народные приметы помогали предсказывать погоду и урожай:

если пчелы летают — зима будет теплой;

высокие муравейники предвещают холод;

обильная роса — к снегу;

дождь в этот день означает влажную осень.

Эти признаки из поколения в поколение сопровождали православный праздник и делали его частью народной культуры.

Другие святые, которых вспоминают в этот день

Кроме преподобной Феодоры, церковный праздник в Украине 11 сентября посвящен памяти мучеников Димитрия, Еванфии, Димитриана, Диодора, Дидима, а также мученицы Евдокии и преподобного Ефросина. Такое богатство памяти подчеркивает духовный вес этого дня.

11 сентября, церковный праздник, сочетает христианские традиции и народные обычаи. Для верующих Украины этот религиозный праздник имеет двойной смысл — день покаяния и день, когда чтят древние обычаи. Именно поэтому праздник 11 сентября сохранился в православном календаре как пример единства веры и культуры.

