11 вересня — церковне свято: день Федориних вечорниць — що не можна сьогодні не можна робити

11 вересня – церковне свято, має важливе значення для вірян усього православного світу. Це релігійне свято присвячене пам’яті преподобної Теодори Олександрійської. У народному календарі свято 11 вересня відоме як Федорини вечорниці, коли завершували літні роботи.

Як зазначає Православний церковний календар, для християн це не лише православне свято, а й день духовного очищення.

Яке свято 11 вересня відзначають

У церковному календарі свято 11 вересня вшановує преподобну Теодору Олександрійську. Вона жила у V столітті й після тяжкого гріха присвятила життя покаянню, молитві та служінню Богу. Її приклад нагадує вірянам, що навіть у найважчі моменти можна знайти шлях до духовного відродження. Саме тому церковне свято 11 вересня називають днем каяття.

Народні традиції та звичаї

У народі православне свято 11 вересня отримало назву Федорини вечорниці. Господині готували капустяні страви, а пасічники завершували догляд за бджолами. В Україні це церковне свято супроводжувалося обрядами, що мали захистити родину від негараздів. Саме тому релігійне свято часто вважали початком осінніх вечорниць.

Заборони у день Федориних вечорниць

Коли в Україні відзначають церковне свято 11 вересня, існує кілька заборон. Не рекомендується починати нові справи, здійснювати великі покупки, брати до рук гострі предмети та піднімати речі з землі. Також у цей день не можна сваритися чи відмовляти у допомозі ближнім. Саме дотримання цих правил вважається головним сенсом того, яке значення має релігійне свято.

Прикмети на свято 11 вересня

Народні прикмети допомагали передбачати погоду та врожай:

якщо бджоли літають — зима буде теплою;

високі мурашники віщують холод;

рясна роса — до снігу;

дощ цього дня означає вологу осінь.

Ці ознаки з покоління в покоління супроводжували православне свято та робили його частиною народної культури.

Інші святі, яких згадують у цей день

Окрім преподобної Теодори, церковне свято в Україні 11 вересня присвячене пам’яті мучеників Димитрія, Єванфії, Димитріана, Діодора, Дідіма, а також мучениці Євдокії та преподобного Єфросина. Таке багатство пам’яті підкреслює духовну вагу цього дня.

11 вересня, церковне свято, поєднує християнські традиції й народні звичаї. Для вірян України це релігійне свято має подвійний сенс — день покаяння та день, коли вшановують давні звичаї. Саме тому свято 11 вересня збереглося у православному календарі як приклад єдності віри й культури.

