Зеленский ввел в Украине новый государственный праздник 12 сентября: кого стоит поздравить

Президент Владимир Зеленский установил в Украине новый государственный праздник. Отныне ежегодно 12 сентября будет отмечаться День войск радиоэлектронной борьбы.

Соответствующий указ о Дне войск радиоэлектронной борьбы опубликован 12 сентября 2025 года на сайте Офиса президента Украины. В нем отмечается, что документ вступает в силу со дня опубликования.

Новый государственный праздник введен для развития украинских национальных традиций, а также для празднования роли бойцов радиоэлектронной борьбы в защите Украины от российской вооруженной агрессии и прикрытии объектов критической инфраструктуры от вражеских атак.

Указ президента о Дне войск радиоэлектронной борьбы Фото: скриншот

"Сегодня день людей, которые невидимо, но очень профессионально работают для защиты Украины. Воины радиоэлектронной борьбы обезвреживают вражеские дроны и ракеты, прикрывают позиции, держат связь между подразделениями и помогают нашим воинам быть в безопасности", — написал президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Напомним, 30 августа в честь Дня авиации Воздушные силы показали видео работы асов Сил обороны во время выполнения боевых задач по защите украинского неба.

29 августа в Украине отмечали День памяти погибших защитников. В эту дату чествуют всех военнослужащих, которые отдали свою жизнь за суверенитет и территориальную целостность государства. Именно 29 августа 2014 года украинские бойцы выходили из окружения под Иловайском.