"Символ несокрушимости": Воздушные силы показали кадры работы пилотов в честь Дня авиации (видео)

30 августа в Украине отмечают свой профессиональный праздник украинские пилоты. По случаю торжеств Воздушные силы показали кадры работы украинских асов во время выполнения боевых задач.

Видеофрагменты с боевой работой пилотов в честь Дня авиации Украины обнародовало командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"Вы — надежная опора в защите нашего государства. Благодаря вашей стальной выдержке, отваге и профессионализму миллионы украинцев могут жить, работать и развивать нашу страну", — заявил командующий Воздушных сил Украины генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

В своем поздравлении военный благодарит своих подопечных за мужество, стойкость и самопожертвование, которые спасают жизни и "вселяют уверенность в сердца украинцев".

"Вы — гордость нации и символ несокрушимости украинского народа", — заявил командующий Воздушных сил.

Также украинских авиаторов с профессиональным праздником поздравил президент Украины Владимир Зеленский. В своем поздравлении глава государства поблагодарил всех, кто "работает ради нашей безопасности, ради силы Украины в небе".

"День тех, для кого небо стало работой, мечтой и настоящим призванием. Военные и гражданские. Пилоты, экипажи, инженеры, конструкторы, диспетчеры, техники — все вы делаете огромное дело для Украины. Наше небо под вашей защитой. Мы обязательно сделаем все, чтобы украинское небо было мирным и безопасным", — говорится в заявлении президента.

Ранее Фокус сообщал, что Воздушные силы ВСУ получили мобильную экосистему для F-16. Если раньше для подвески одного боеприпаса на самолет нужно было 10-12 военных, теперь — только трое.

Впоследствии стало известно, как авиация ВСУ разнесла командный пункт ВС РФ в 12 км от фронта. Россияне надеялись, что находятся на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения, но что-то пошло не так.