"Символ незламності": Повітряні сили показали кадри роботи пілотів в честь Дня авіації (відео)

30 серпня в Україні відзначають своє професійне свято українські пілоти. З нагоди урочистостей Повітряні сили показали кадри роботи українських асів під час виконання бойових завдань.

Related video

Відеофрагменти з бойовою роботою пілотів на честь Дня авіації України оприлюднило командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"Ви – надійна опора у захисті нашої держави. Завдяки вашій сталевій витримці, відвазі та професіоналізму мільйони українців можуть жити, працювати та розбудовувати нашу країну", — заявив командувач Повітряних сил України генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

У своєму привітанні військовий дякує своїм підопічним за мужність, стійкість і самопожерту, які рятують життя "вселяють упевненість у серця українців".

"Ви – гордість нації та символ незламності українського народу", — заявив командувач Повітряних сил.

Також українських авіаторів з професійним святом привітав президент України Володимир Зеленський. В своєму привітанні глава держави подякував усім, хто "працює заради нашої безпеки, заради сили України в небі".

"День тих, для кого небо стало роботою, мрією та справжнім покликанням. Військові й цивільні. Пілоти, екіпажі, інженери, конструктори, диспетчери, техніки – усі ви робите величезну справу для України. Наше небо під вашим захистом. Ми обов’язково зробимо все, щоб українське небо було мирним і безпечним", — йдеться у заяві президента.

Раніше Фокус повідомляв, що Повітряні сили ЗСУ отримали мобільну екосистему для F-16. Якщо раніше для підвіски одного боєприпаса на літак потрібно було 10–12 військових, тепер — лише троє.

Згодом стало відомо, як авіація ЗСУ рознесла командний пункт ЗС РФ за 12 км від фронту. Росіяни сподівались, що перебувають на безпечній відстані від лінії бойового зіткнення, але щось пішло не так.