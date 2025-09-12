Зеленський запровадив в Україні нове державне свято 12 вересня: кого варто привітати

Президент Володимир Зеленський встановив в Україні нове державне свято. Відтепер щороку 12 вересня відзначатиметься День військ радіоелектронної боротьби.

Відповідний указ про День військ радіоелектронної боротьби опублікований 12 вересня 2025 року на сайті Офісу президента України. У ньому зазначається, що документ набирає чинності з дня опублікування.

Нове державне свято запроваджено для розвитку українських національних традицій, а також для відзначення ролі бійців радіоелектронної боротьби в захисті України від російської збройної агресії та прикритті об'єктів критичної інфраструктури від ворожих атак.

Указ президента про День військ радіоелектронної боротьби Фото: скриншот

"Сьогодні день людей, які невидимо, але дуже фахово працюють для захисту України. Воїни радіоелектронної боротьби знешкоджують ворожі дрони та ракети, прикривають позиції, тримають зв’язок між підрозділами й допомагають нашим воїнам бути в безпеці", — написав президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

