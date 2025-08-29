День пам'яті загиблих захисників України: кого сьогодні згадують і чому це важливо

29 серпня в Україні відзначають День пам’яті загиблих захисників. Загалом, цей день присвячений вшануванню військових, які віддали життя за незалежність, територіальну цілісність і суверенітет держави. Символом їхньої пам’яті став сонях, адже саме через соняшникові поля у 2014 році українські воїни виходили з Іловайського оточення, і трагічні події цього виходу залишили глибокий слід в історії країни.

За інформацією Українського інституту національної пам’яті, цей день започаткований у 2019 році. Він покликаний нагадати суспільству про героїчні вчинки військових та їхню жертву заради незалежності України. Дата обрана невипадково: саме 29 серпня 2014 року відбувся вихід українських військових з оточення під Іловайськом. Тоді російські війська порушили домовленості й відкрили вогонь по колонах наших солдатів, які йшли "зеленим коридором". Саме цей епізод зробив сонях символом пам’яті загиблих воїнів.

29 серпня: історія та значення Дня пам’яті захисників України

За даними Книги пам’яті полеглих за Україну, з 2014 року і до грудня 2021-го загинули 4490 українських воїнів. Початок повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року відкрив новий етап героїзму та втрат: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що до серпня 2022 року у боях загинули майже 9 тисяч українських захисників.

Уряд України запровадив військовий поховальний ритуал у 2021 році, а у 2022-му Верховна Рада ухвалила створення Національного військового меморіального кладовища. Ці заходи мають забезпечити гідне вшанування загиблих та сформувати традиції пам’яті, подібні до практики у США, Канаді, Франції, Польщі та інших країнах.

День пам’яті захисників України 2025: як країна вшановує загиблих героїв

Президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі наголосив, що 29 серпня українці віддають шану всім загиблим захисникам і захисницям. Він підкреслив, що з 2014 року Україна бореться за право на існування, а з 2022 року веде повномасштабну війну за незалежність.

"Вічна слава всім, хто став на захист України! Вічна памʼять кожному, хто загинув у боротьбі заради України! Слава Україні!", — йдеться в його публікації.

Ба більше, як повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України, Кабінет Міністрів затвердив План заходів до Дня пам’яті у 2025 році. Серед них — всеукраїнська акція "Сонях", забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України", виставка знищеної російської техніки, приспущення державних прапорів, хвилина мовчання по всій країні, а також тематичні виставки, наукові праці та видання, присвячені героям.

Нагадаємо, що 29 серпня, у День пам’яті захисників України, поблизу села Мархалівка на Київщині відбулося відкриття Національного військового меморіального кладовища для поховання полеглих оборонців країни. Проєкт зведення меморіалу супроводжувався протестами місцевих жителів: активісти повідомляють про затримання близько десяти учасників акцій під час церемонії відкриття. Зокрема, частина громади висловлювала занепокоєння щодо можливого впливу будівництва на екологічну ситуацію в регіоні та виступала проти облаштування військового меморіального кладовища у Мархалівському лісі.

Також нещодавно Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України поету та військовому Максиму "Далі" Кривцову, який загинув під час бойових дій із російськими окупантами разом зі своїм рудим котом. Герою також вручили орден "Золота Зірка" посмертно, відзначаючи його відвагу та внесок у захист держави.