День памяти погибших защитников Украины: кого сегодня вспоминают и почему это важно

29 августа в Украине отмечают День памяти погибших защитников. В общем, этот день посвящен чествованию военных, отдавших жизнь за независимость, территориальную целостность и суверенитет государства. Символом их памяти стал подсолнух, ведь именно через подсолнечные поля в 2014 году украинские воины выходили из Иловайского окружения, и трагические события этого выхода оставили глубокий след в истории страны.

По информации Украинского института национальной памяти, этот день основан в 2019 году. Он призван напомнить обществу о героических поступках военных и их жертве ради независимости Украины. Дата выбрана неслучайно: именно 29 августа 2014 года состоялся выход украинских военных из окружения под Иловайском. Тогда российские войска нарушили договоренности и открыли огонь по колоннам наших солдат, которые шли по "зеленому коридору". Именно этот эпизод сделал подсолнух символом памяти погибших воинов.

29 августа: история и значение Дня памяти защитников Украины

По данным Книги памяти павших за Украину, с 2014 года и до декабря 2021-го погибли 4490 украинских воинов. Начало полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года открыло новый этап героизма и потерь: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что до августа 2022 года в боях погибли почти 9 тысяч украинских защитников.

Правительство Украины ввело военный погребальный ритуал в 2021 году, а в 2022-м Верховная Рада приняла создание Национального военного мемориального кладбища. Эти меры должны обеспечить достойное чествование погибших и сформировать традиции памяти, подобные практике в США, Канаде, Франции, Польше и других странах.

День памяти защитников Украины 2025: как страна чествует погибших героев

Президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отметил, что 29 августа украинцы отдают дань уважения всем погибшим защитникам и защитницам. Он подчеркнул, что с 2014 года Украина борется за право на существование, а с 2022 года ведет полномасштабную войну за независимость.

"Вечная слава всем, кто стал на защиту Украины! Вечная память каждому, кто погиб в борьбе ради Украины! Слава Украине!", — говорится в его публикации.

Более того, как сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины, Кабинет Министров утвердил План мероприятий ко Дню памяти в 2025 году. Среди них — всеукраинская акция "Подсолнух", забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины", выставка уничтоженной российской техники, приспускание государственных флагов, минута молчания по всей стране, а также тематические выставки, научные работы и издания, посвященные героям.

Напомним, что 29 августа, в День памяти защитников Украины, вблизи села Мархалевка Киевской области состоялось открытие Национального военного мемориального кладбища для захоронения павших защитников страны. Проект возведения мемориала сопровождался протестами местных жителей: активисты сообщают о задержании около десяти участников акций во время церемонии открытия. В частности, часть общины выражала обеспокоенность относительно возможного влияния строительства на экологическую ситуацию в регионе и выступала против обустройства военного мемориального кладбища в Мархаловском лесу.

Также недавно Президент Украины Владимир Зеленский присвоил званиеГероя Украины поэту и военному Максиму "Дали" Кривцову, который погиб во время боевых действий с российскими оккупантами вместе со своим рыжим котом. Герою также вручили орден "Золотая Звезда" посмертно, отмечая его отвагу и вклад в защиту государства.