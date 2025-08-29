На Киевщине открыли мемориальное военное кладбище: местные жители вышли на протесты (видео)

Национальное военное мемориальное кладбище для захоронения павших защитников открыли 29 августа, в День памяти защитников Украины, возле села Мархалевка в Киевской области. Строительство мемориала сопровождалось протестами местных жителей, и активисты сообщают, что на открытии объекта задержали около десятка протестующих.

Ряд местных жителей беспокоились о влиянии строительства на экологию и выступали против возведения военного мемориального кладбища в Мархалевском лесу. О задержании протестующих 29 августа активисты заявили в Telegram-канале "Підтримай Мархалівку".

"Похоже, что полиция планирует запихнуть в "автозаки" всех жителей села Мархалевка Киевской области. Ведь уже без причины полицейские силой задержали около десятка человек", — написали админы канала.

Активисты утверждают, что земельный участок под кладбищем имеет высокие грунтовые воды, из-за чего могилы могут подтапливаться и нести экологическую угрозу для 12 сел Киевской области. Кроме того, протестующие ссылаются на решение суда, который запретил вырубить Мархалевский лес, принадлежащий к Изумрудной сети, без специального разрешения и проводить захоронения до окончания строительства.

"Там стоит куча автозаков. И всех женщин, которые были там с плакатами, запаковали. Наш адвокат, который едет из Киева, заблокирован. Он стоит неподвижно с другими машинами в направлении из Киева на Васильков. Движение остановлено, людей нейтрализовали, власть пошла ва-банк и преступным образом продолжает продавливать свою политику, совершенно не желая слышать людей", — рассказал корреспондентам "Эспрессо" житель села Мархалевка и председатель ОО "Мархалівка.підтримка" Александр Давыденко.

В Национальной полиции Украины на момент публикации новости не комментировали задержание активистов.

Протест местных жителей на открытии военного мемориального кладбища Фото: Еспресо

Как состоялось открытие военного мемориального кладбища возле Мархалевки

В открытии Национального военного мемориального кладбища 29 августа, как передает "Интерфакс-Украина", принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Во время мероприятия состоялось церемониальное захоронение пятерых неизвестных павших солдат. В дальнейшем захоронения героев, которых не удалось идентифицировать, будут проводить на мемориальном кладбище регулярно.

Сообщается, что с 29 августа комплекс открыт для посещения. На его территории можно хоронить погибших военнослужащих — участников боевых, в частности Героев Украины и полных кавалеров орденов, ветеранов российско-украинской войны и выдающихся украинцев, которые боролись за независимость страны в прошлом веке.

Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова рассказала журналистам, что мемориальный комплекс уже имеет до 6 тысяч мест для павших защитников. Часть из них отведена для воинов, которых хотят похоронить родные, а другая часть — для защитников, которых не удалось идентифицировать. Она также отвергла заявления о незаконности захоронений и объяснила, что имущественный комплекс принадлежит государственному учреждению "НВМК". Относительно грунтовых вод Калмыкова заверила, что их уровень не выше уровня вод на других территориях, а под дорожками кладбища проложена дренажная система.

В целом комплекс будет иметь до 120-130 тысяч мест и два колумбария. Также возле кладбища обустроена парковка и проложена к нему дорога.

На Киевщине открыли национальное военное мемориальное кладбище Фото: "РБК-Украина"

Строительство мемориального кладбища сопровождалось протестами

10 июля Telegram-канал "Поддержи Мархалевку", освещающий события вокруг Национального военного мемориального кладбища, публиковал видео задержания полицией ветерана с протезом Сергея "Латыша" Янюка, который выступал против вырубки леса. Местные жители выходили на протесты против строительства мемориала на территории леса Изумрудной сети после того, как 15 марта 2024 года Кабинет министров Украины принял соответствующее решение. В то же время заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий уверял, что проект не угрожает экосистеме, и в поддержку строительства кладбища высказывался ряд военнослужащих.

