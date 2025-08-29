Под Киевом перед Днем траура устроили масштабный концерт YAKTAK и Ivan Navi: в КОВА отреагировали (видео)

Вечером 28 августа, когда продолжалась спасательная операция после российского удара в Дарницком районе Киева, в Софиевской Борщаговке устроили масштабный концерт исполнителей YAKTAK и Ivan Navi.

Концерт с благотворительной целью должен был собрать 200 000 гривен на ремонт палат в военном госпитале, вход на событие был бесплатным и во дворе ЖК в Софиевской Борщаговке собралось немало людей. Председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник отреагировал на концерт в день гибели людей в столице в результате российского удара.

Кадры с места событий распространили в соцсетях.

Запланированный концерт исполнители не отменили, несмотря на обстрел столицы и большое количество погибших и пострадавших в результате российского удара. В афише с рекламой события было отмечено, что событие имеет благотворительный характер, и каждый посетитель может сделать донат.

Стоит отметить, что исполнитель YAKTAK также должен был провести концерт 29 августа, в день, который объявлен Днем траура по жертвам российского удара ночью 28 августа в Киеве. Однако артист его перенес на 1 сентября, о чем сообщил в соцсетях.

Скриншот | сообщение YAKTAK о переносе концерта

Концерт в Софиевской Борщаговке: реакция власти

В КОВА отреагировали на массовое событие в Софиевской Борщаговке. Там отметили, что мероприятие не имело соответствующего согласования на проведение, и что подобные действа недопустимы, когда объявлен траур в столице.

"Сегодня вынужден жестко отреагировать на ситуацию, сложившуюся в одном из жилых комплексов Софиевской Борщаговки", — отметил глава ведомства Николай Калашник.

Концерт в Софиевской Борщаговке КОВА остановили, люди разошлись. В итоге, административные материалы по статье 185-1 КУоАП были составлены на организатора мероприятия, а также на главу Борщаговского поселкового совета.

Николай Калашник отметил, что все мероприятия могут происходить исключительно по согласованию с военным командованием, а также с учетом требований безопасности. Это предусматривает порядок проведения массовых мероприятий.

О том, что отныне все массовые мероприятия в Украине требуют соответствующего согласования, 28 августа сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве и среди военно-политического руководства.

Напомним, ночью 28 августа студенты в Киеве во время обстрела и воздушной тревоги устроили вечеринку.