Під Києвом перед Днем жалоби влаштували масштабний концерт YAKTAK та Ivan Navi: у КОВА відреагували (відео)

Увечері 28 серпня, коли продовжувалася рятувальна операція після російського удару у Дарницькому районі Києва, у Софіївській Борщагівці влаштували масштабний концерт виконавців YAKTAK та Ivan Navi.

Related video

Концерт з благодійною метою мав зібрати 200 000 гривень на ремонт палат у військовому госпіталі, вхід на подію був безплатним й у дворі ЖК у Софіївській Борщагівці зібралося чимало людей. Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник відреагував на концерт у день гибелі людей у столиці внаслідок російського удару.

Кадри з місця подій поширили у соцмережах.

Запланований концерт виконавці не скасували, попри обстріл столиці та велику кількість загиблих і постраждалих внаслідок російського удару. В афіші з рекламою події було наголошено, що подія має благодійний характер, і кожен відвідувач може зробити донат.

Варто зазначити, що виконавець YAKTAK також мав провести концерт 29 серпня, у день, який оголошено Днем жалоби за жертвами російського удару уночі 28 серпня у Києві. Однак артист його переніс на 1 вересня, про що повідомив у соцмережах.

Скриншот | повідомлення YAKTAK про перенесення концерту

Концерт у Софіївській Борщагівці: реакція влади

У КОВА відреагували на масову подію у Софіївській Борщагівці. Там наголосили, що захід не мав відповідного погодження на проведення, і що подібні дійства є неприпустимими, коли оголошено жалобу у столиці.

"Сьогодні змушений жорстко відреагувати на ситуацію, що склалася в одному з житлових комплексів Софіївської Борщагівки", — зазначив голова відомства Микола Калашник.

Концерт у Софіївській Борщагівці КОВА зупинили, люди розійшлися. У підсумку, адміністративні матеріали за статтею 185-1 КУпАП було складено на організатора заходу, а також на голову Борщагівської селищної ради.

Микола Калашник наголосив, що всі заходи можуть відбуватися виключно за погодженням із військовим командуванням, а також з урахуванням безпекових вимог. Це передбачає порядок проведення масових заходів.

Про те, що відтепер усі масові заходи в Україні потребують відповідного погодження, 28 серпня повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела в уряді та серед військово-політичного керівництва.

Нагадаємо, уночі 28 серпня студенти у Києві під час обстрілу і повітряної тривоги влаштували вечірку.