Украинцев возмутил концерт под Киевом сразу после массированного обстрела: первые реакции (видео)

Концерт в пригороде столицы с участием известных рэперов YAKTAK и Ivan Navi вызвал волну возмущения. По мнению многих горожан, такое развлекательное мероприятие неуместно проводить в день обстрела Киева, унесшего жизни 23 человек.

Концерт популярных украинских исполнителей в день обстрела Киева вызвал острую критику общественности. "Люди совсем одурели, пир во время чумы", "Нет совести", "Полстраны скачет, полстраны плачет", — написали люди в комментариях к опубликованным видео, сделанным на концерте. Чем это закончилось, — читайте в материале Фокуса.

После волны критики YAKTAK выступил с объяснениями в своем Instagram-аккаунте, отметив благотворительный характер мероприятия.

Позиция рэпера

"28 августа в Софиевской Борщаговке состоялся благотворительный концерт с участием различных артистов, среди которых был и я. Мы не отменили свое участие, поскольку выступление проводилось с целью сборов на военный госпиталь, где находятся раненые Герои", — пояснил артист.

Рэпер сообщил, что планировали собрать 200 тысяч гривен, но фактически смогли собрать 504 тысячи гривен на ремонт палат военного госпиталя. Он извинился за эту ситуацию.

После волны критики YAKTAK выступил с объяснениями Фото: Instagram

"Мы ни в коем случае не хотели задеть чьи-то чувства, мы искренне просим прощения у всех. Завтра, 29 августа, в Киеве объявлен день траура. Мы еще утром отменили запланированный на завтра концерт, но сегодняшнее благотворительное выступление состоялось", — добавил он.

Позже появилась реакция представителей власти и правоохранителей.

Реакция властей

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник также отреагировал на проведение мероприятия. По его словам, для проведения такого концерта нужно было получить согласие, которого у организаторов якобы не было.

"Сразу обратился в полицию для соответствующего реагирования", — заявил Калашник в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул неуместность развлекательных мероприятий в дни траура: "Особенно возмущает то, что эти дни в Киеве и области являются днями траура по жертвам жестокой вражеской атаки, в результате которой погибло 23 киевлянина. Во время, когда мы склоняем головы в скорби, подобные праздничные мероприятия недопустимы".

На организатора и председателя Борщаговского поселкового совета составлены административные протоколы по статье 185-1 КУоАП.

