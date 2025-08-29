Украинцев возмутил концерт под Киевом сразу после массированного обстрела: первые реакции (видео)
Концерт в пригороде столицы с участием известных рэперов YAKTAK и Ivan Navi вызвал волну возмущения. По мнению многих горожан, такое развлекательное мероприятие неуместно проводить в день обстрела Киева, унесшего жизни 23 человек.
Концерт популярных украинских исполнителей в день обстрела Киева вызвал острую критику общественности. "Люди совсем одурели, пир во время чумы", "Нет совести", "Полстраны скачет, полстраны плачет", — написали люди в комментариях к опубликованным видео, сделанным на концерте. Чем это закончилось, — читайте в материале Фокуса.
После волны критики YAKTAK выступил с объяснениями в своем Instagram-аккаунте, отметив благотворительный характер мероприятия.
Позиция рэпера
"28 августа в Софиевской Борщаговке состоялся благотворительный концерт с участием различных артистов, среди которых был и я. Мы не отменили свое участие, поскольку выступление проводилось с целью сборов на военный госпиталь, где находятся раненые Герои", — пояснил артист.
Рэпер сообщил, что планировали собрать 200 тысяч гривен, но фактически смогли собрать 504 тысячи гривен на ремонт палат военного госпиталя. Он извинился за эту ситуацию.
"Мы ни в коем случае не хотели задеть чьи-то чувства, мы искренне просим прощения у всех. Завтра, 29 августа, в Киеве объявлен день траура. Мы еще утром отменили запланированный на завтра концерт, но сегодняшнее благотворительное выступление состоялось", — добавил он.
Позже появилась реакция представителей власти и правоохранителей.
Реакция властей
Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник также отреагировал на проведение мероприятия. По его словам, для проведения такого концерта нужно было получить согласие, которого у организаторов якобы не было.
"Сразу обратился в полицию для соответствующего реагирования", — заявил Калашник в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул неуместность развлекательных мероприятий в дни траура: "Особенно возмущает то, что эти дни в Киеве и области являются днями траура по жертвам жестокой вражеской атаки, в результате которой погибло 23 киевлянина. Во время, когда мы склоняем головы в скорби, подобные праздничные мероприятия недопустимы".
На организатора и председателя Борщаговского поселкового совета составлены административные протоколы по статье 185-1 КУоАП.
