Стиль жизни Обстрелы городов Украины

Квартира судьи "МастерШеф" Ольги Мартыновской попала под обстрел (фото)

Квартира Ольги Мартыновской попала под обстрел | Фото: коллаж Фокус

Украинский шеф-повар, телеведущая и ресторатор Ольга Мартыновская показала свою квартиру, которая пострадала в результате российского обстрела Украины в ночь на 28 августа.

Судья "МастерШефа" выложила в Instagram кадры, на которых можно увидеть выбитые взрывной волной окна и уничтоженные вещи. Сама знаменитость в эту ночь была в Николаеве, а ее дочь Вера находилась у бабушки в Чернигове.

"Мой дом. Вчера вечером поехала в Николаев в командировку. Думала, страшно будет. И уже ночью летит в Киев прямо возле квартиры. Судьба, удача, что это?" — отметила шеф-повар.

Фото: https://www.instagram.com/olga_martynovska/

В частности, Ольга Мартыновская выразила соболезнования всем пострадавшим, отметив, что для нее все обошлось "малой кровью": "Вера у бабушки в Чернигове. Я в Николаеве. Так сказать в самых безопасных местах, а квартира в Киеве без окон".

Фото: https://www.instagram.com/olga_martynovska/

Впоследствии ресторатор раскрыла некоторые детали атаки россиян: "Повезло. Прилет очень рядом. Окна повылетали. У меня командировка в Николаев, Вера у бабушки в Чернигове. Где-то очень близко ангел ходит. Спасибо, что спас".

Обстрел 28 августа: детали

РФ в ночь на 28 августа запустила по Украине 598 беспилотников, две ракеты типа "Кинжал", девять баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 20 крылатых ракет Х-101. Основными направлениями атаки стали Киев, Староконстантинов, Донецкая область. Атака продолжалась более 13 часов.

В Дарницком районе Киева продолжаются работы по разбору завалов после атаки, в результате которой погибли 18 человек.

