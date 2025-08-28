Підтримайте нас RU
Обстріли міст України

Квартира судді "МастерШеф" Ольги Мартиновської потрапила під обстріл (фото)

Квартира Ольги Мартиновської потрапила під обстріл | Фото: колаж Фокус

Українська шеф-кухарка, телеведуча та рестораторка Ольга Мартиновська показала свою квартиру, яка постраждала внаслідок російського обстрілу України в ніч на 28 серпня.

Суддя "МастерШефа" виклала в Instagram кадри, на яких можна побачити вибиті вибуховою хвилею вікна та знищені речі. Сама знаменитість у цю ніч була в Миколаєві, а її донька Віра перебувала в бабусі в Чернігові.

"Мій будинок. Вчора ввечері поїхала в Миколаїв у відрядження. Думала, страшно буде. І вже вночі летить в Київ прямо біля квартири. Доля, удача, що це?" — зазначила шеф-кухарка.

Зокрема, Ольга Мартиновська висловила співчуття усім постраждалим, зазначивши, що для неї усе обійшлося "малою кров'ю": "Віра у бабусі в Чернігові. Я в Миколаєві. Так сказати в найбезпечніших місцях, а квартира в Києві без вікон".

Згодом рестораторка розкрила деякі деталі атаки росіян: "Повезло. Приліт дуже поруч. Вікна повилітали. У мене відрядження в Миколаїв, Віра у бабусі в Чернігові. Десь дуже близько ангел ходить. Дякую, що врятував".

Обстріл 28 серпня: деталі

РФ в ніч на 28 серпня запустила по Україні 598 безпілотників, дві ракети типу "Кинджал", дев'ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 20 крилатих ракет Х-101. Основними напрямками атаки стали Київ, Старокостянтинів, Донеччина. Атака тривала понад 13 годин.

У Дарницькому районі Києва продовжуються роботи з розбору завалів після атаки, внаслідок якої загинули 18 людей.

Крім того, українські артисти та блогери гостро відреагували на черговий нічний обстріл столиці росіянами.