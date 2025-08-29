Українців обурив концерт під Києвом відразу після масованого обстрілу: перші реакції (відео)

Концерт у передмісті столиці із участю відомих реперів YAKTAK та Ivan Navi викликав хвилю обурення. На думку багатьох містян, такий розважальний захід недоречно проводити в день обстрілу Києва, що забрав життя 23 людей.

Концерт популярних українських виконавців у день обстрілу Києва викликав гостру критику громадськості. "Люди зовсім подуріли, бенкет під час чуми", "Немає совісті", "Пів країни скаче, пів країни плаче", — написали люди у коментарях до опублікованих відео, зроблених на концерті. Чим це закінчилося, — читайте в матеріалі Фокусу.

Після хвилі критики YAKTAK виступив із поясненнями у своєму Instagram-акаунті, наголосивши на благодійному характері заходу.

Позиція репера

"28 серпня у Софіївській Борщагівці відбувся благодійний концерт за участю різних артистів, серед яких був і я. Ми не скасували свою участь, оскільки виступ проводився з метою зборів на військовий госпіталь, де перебувають поранені Герої", — пояснив артист.

Репер повідомив, що планували зібрати 200 тисяч гривень, але фактично змогли зібрати 504 тисячі гривень на ремонт палат військового шпиталю. Він перепросив за цю ситуацію.

"Ми в жодному разі не хотіли зачепити чиїсь почуття, ми щиро просимо вибачення у всіх. Завтра, 29 серпня, в Києві оголошено день жалоби. Ми ще зранку скасували запланований на завтра концерт, але сьогоднішній благодійний виступ відбувся", — додав він.

Згодом з’явилась реакція представників влади та правоохоронців.

Реакція влади

Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник також відреагував на проведення заходу. За його словами, для проведення такого концерту потрібно було отримати згоду, якої в організаторів начебто не було.

"Відразу звернувся до поліції для відповідного реагування", — заявив Калашник у своєму Telegram-каналі.

Він підкреслив недоречність розважальних заходів у дні жалоби: "Особливо обурює те, що ці дні в Києві та області є днями жалоби за жертвами жорстокої ворожої атаки, внаслідок якої загинуло 23 киянин. У час, коли ми схиляємо голови в скорботі, подібні святкові заходи є неприпустимими".

На організатора та голову Борщагівської селищної ради складено адміністративні протоколи за статтею 185-1 КУпАП.

