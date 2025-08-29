На Київщині відкрили меморіальне військове кладовище: місцеві жителі вийшли на протести (відео)

Національне військове меморіальне кладовище для поховання полеглих захисників відкрили 29 серпня, у День пам’яті захисників України, біля села Мархалівка у Київській області. Будівництво меморіалу супроводжувалося протестами місцевих жителів, і активісти повідомляють, що на відкритті об'єкта затримали близько десятка протестувальників.

Низка місцевих жителів непокоїлися щодо впливу будівництва на екологію та виступали проти зведення військового меморіального кладовища в Мархалівському лісі. Про затримання протестувальників 29 серпня активісти заявили в Telegram-каналі "Підтримай Мархалівку".

"Схоже, що поліція планує запхати до "автозаків" усіх жителів села Мархалівка, що на Київщині. Адже уже без причини поліцейські силою затримали близько десятка людей", — написали адміни каналу.

Активісти стверджують, що земельна ділянка під кладовищем має високі ґрунтові води, через що могили можуть підтоплюватися та нести екологічну загрозу для 12 сіл Київської області. Крім того, протестувальники посилаються на ухвалу суду, який заборонив вирубати Мархалівський ліс, що належить до Смарагдової мережі, без спеціального дозволу і проводити поховання до закінчення будівництва.

"Там стоїть купа автозаків. І всіх жінок, які були там із плакатами, запакували. Наш адвокат, який їде з Києва, заблокований. Він стоїть нерухомо з іншими машинами в напрямку з Києва на Васильків. Рух зупинено, людей нейтралізували, влада пішла ва-банк і злочинним чином продовжує продавлювати свою політику, абсолютно не бажаючи чути людей", — розповів кореспондентам "Еспресо" житель села Мархалівка та голова ГО "Мархалівка.Підтримка" Олександр Давиденко.

В Національній поліції України на момент публікації новини не коментували затримання активістів.

Протест місцевих жителів на відкритті військового меморіального кладовища Фото: Еспресо

Як відбулося відкриття військового меморіального кладовища біля Мархалівки

У відкритті Національного військового меморіального кладовища 29 серпня, як передає "Інтерфакс-Україна", взяв участь президент України Володимир Зеленський. Під час заходу відбулося церемоніальне поховання пʼятьох невідомих полеглих солдатів. Надалі поховання героїв, яких не вдалося ідентифікувати, проводитимуть на меморіальному кладовищі регулярно.

Повідомляється, що від 29 серпня комплекс відкритий для відвідування. На його території можна ховати загиблих військовослужбовців — учасників бойових, зокрема Героїв України та повних кавалерів орденів, ветеранів російсько-української війни та видатних українців, які боролися за незалежність країни в минулому столітті.

Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова розповіла журналістам, що меморіальний комплекс уже має до 6 тисяч місць для полеглих захисників. Частину з них відведено для воїнів, яких хочуть поховати рідні, а інша частина — для захисників, яких не вдалося ідентифікувати. Вона також відкинула заяви про незаконність поховань і пояснила, що майновий комплекс належить державній установі "НВМК". Щодо ґрунтових вод Калмикова запевнила, що їхній рівень не вищий за рівень вод на інших територіях, а під доріжками кладовища прокладено дренажну систему.

Загалом комплекс матиме до 120-130 тисяч місць і два колумбарії. Також біля кладовища облаштовано паркування та прокладено до нього дорогу.

На Київщині відкрили національне військове меморіальне кладовище Фото: "РБК-Україна"

Будівництво меморіального кладовища супроводжувалося протестами

10 липня Telegram-канал "Підтримай Мархалівку", що висвітлює події навколо Національного військового меморіального кладовища, публікував відео затримання поліцією ветерана з протезом Сергія "Латиша" Янюка, який виступав проти вирубки лісу. Місцеві жителі виходили на протести проти будівництва меморіалу на території лісу Смарагдової мережі після того, як 15 березня 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив відповідне рішення. Водночас заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький запевняв, що проєкт не загрожує екосистемі, і на підтримку будівництва кладовища висловлювалася низка військовослужбовців.

Нагадаємо, ввечері 28 липня одразу після масованого обстрілу РФ, в якому загинуло щонайменше 23 людини, в Софіївській Борщагівці під Києвом відбувся благодійний концерт за участі українських виконавців YAKTAK та Ivan Navi. Захід у день трагедії обурив громадськість. Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник заявив, що масштабний концерт YAKTAK та Ivan Navi не був погоджений з владою, і засудив проведення заходу перед днем жалоби.