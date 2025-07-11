Виступав проти вирубки лісу: на Київщині поліція затримала ветерана з протезом, — соцмережі (відео)

В Мархалівському лісі на Київщині стався конфлікт ветерана війни Сергія "Латиша" Янюка з представниками поліції. Місцеві пабліки повідомляють, що правоохоронці силою затримали ветерана з протезом, який протестував проти вирубки лісу для побудови Національного військового кладовища.

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Відео опублікував 10 липня Telegram-канал "Підтримай Мархалівку", що висвітлює події навколо Національного військового меморіального кладовища. Автори пабліка наголосили, що Сергій Янюк втратив ногу під час оборони Ірпеня та носить протез.

За словами активістів, правоохоронці "заламали і скрутили" ветерана, який вимагав виконання рішення суду щодо заборони поховання в Мархалівському цінному лісі та вирубки дерев.

Автори пабліка вимагають відпустити Сергія Янюка.

У правоохоронних органах на момент публікації матеріалу не коментували поширене активістами відео.

Активісти повідомили про затримання ветерана війни в Мархалівському лісі Фото: скриншот

Будівництво в Мархалівському лісі: деталі

15 березня 2024 року Кабінет міністрів України офіційно визначив місце розташування для Національного військового меморіального кладовища в частині лісу на північ від села Мархалівка в Гатненській громаді.

Місцеві мешканці виходили на протести проти знищення лісу та зведення кладовища на території Смарагдової мережі. Вони також висловлювали побоювання щодо забруднення ґрунтових вод.

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький своєю чергою запевняв, що проєкт проаналізований фахівцями з екології та не загрожує Смарагдовій мережі. На підтримку зведення військового меморіального кладовища висловлювалися і військовослужбовці.

Київський еколого-культурний центр 5 червня повідомив, що Києво-Святошинський районний суд Київської області за позовом ГО "Мархалівка. Підтримка" заборонив вирубати ліс, що належить до природоохоронної території Смарагдової мережі, без спеціального дозволу та здійснювати поховання в Мархалівському лісі до закінчення будівництва.

Суд ухвали рішення щодо вирубки Мархалівського лісу для будівництва кладовища Фото: Facebook Суд заборонив поховання в Мархалівському лісі до завершення будівництва Фото: Facebook

Проте 7 липня активісти повідомили, що попри ухвалу суду вирубка лісу відновилася.

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