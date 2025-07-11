Выступал против вырубки леса: на Киевщине полиция задержала ветерана с протезом, — соцсети (видео)

В Мархаловском лесу на Киевщине произошел конфликт ветерана войны Сергея "Латыша" Янюка с представителями полиции. Местные паблики сообщают, что правоохранители силой задержали ветерана с протезом, который протестовал против вырубки леса для построения Национального военного кладбища.

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Видео опубликовал 10 июля Telegram-канал "Поддержи Мархаловку", освещающий события вокруг Национального военного мемориального кладбища. Авторы паблика отметили, что Сергей Янюк потерял ногу во время обороны Ирпеня и носит протез.

По словам активистов, правоохранители "заломали и скрутили" ветерана, который требовал выполнения решения суда о запрете захоронения в Мархаловском ценном лесу и вырубки деревьев.

Авторы паблика требуют отпустить Сергея Янюка.

В правоохранительных органах на момент публикации материала не комментировали распространенное активистами видео.

Активисты сообщили о задержании ветерана войны в Мархаловском лесу Фото: скриншот

Строительство в Мархаловском лесу: детали

15 марта 2024 года Кабинет министров Украины официально определил местоположение для Национального военного мемориального кладбища в части леса к северу от села Мархаловка в Гатненской общине.

Местные жители выходили на протесты против уничтожения леса и возведения кладбища на территории Изумрудной сети. Они также выражали опасения относительно загрязнения грунтовых вод.

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий в свою очередь уверял, что проект проанализирован специалистами по экологии и не угрожает Изумрудной сети. В поддержку возведения военного мемориального кладбища высказывались и военнослужащие.

Киевский эколого-культурный центр 5 июня сообщил, что Киево-Святошинский районный суд Киевской области по иску ОО "Мархаловка. Поддержка" запретил вырубать лес, относящийся к природоохранной территории Изумрудной сети, без специального разрешения и осуществлять захоронения в Мархаловском лесу до окончания строительства.

Суд принял решение о вырубке Мархаловского леса для строительства кладбища Фото: Facebook Суд запретил захоронения в Мархаловском лесу до завершения строительства Фото: Facebook

Однако 7 июля активисты сообщили, что несмотря на решение суда вырубка леса возобновилась.

Напомним, жена журналиста и телеведущего Богдана Буткевича Марина Данилюк-Ермолаева 9 июля заявила, что ее мужа уволили из Главного управления разведки "задним числом" и мобилизовали несмотря на проблемы со здоровьем из-за критики в адрес народного депутата Марьяны Безуглой.

Спасателя, который перевел коллег в укрытие во время обстрела Киева 4 июля, отстранили от должности за нарушение субординации.