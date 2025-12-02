П'яний поліцейський збив двох 17-річних сестер у Полтавській області: дівчата не вижили

2 грудня Шевченківський районний суд Полтави відправив у СІЗО на два місяці без права внесення застави співробітника поліції міста Карлівка, який 30 листопада у стані алкогольного сп'яніння збив на авто Hyundai Tucson двох 17-річних сестер. Від отриманих травм дівчата померли на місці.

Підозрюваного взято під варту до 30 січня 2026 року, повідомляє "Суспільне. Полтава". Свою провину він визнав, а засідання було частково закритим, оскільки у справі фігурують неповнолітні.

Трагедія в Карлівці: що відомо

30 листопада близько 19:00 співробітник райуправління поліції в Карлівці на своєму авто збив двох дівчат, Вікторію та Вероніку, повідомили в ГУ Нацполіції в Полтавській області. Удар був настільки сильним, що сестер відкинуло на кілька десятків метрів, а їхнє взуття та одяг розлетілися в сторони.

Після наїзду винуватець ДТП втік з місця події, але його незабаром затримали колеги. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Уже 1 грудня йому оголосили про підозру.

Кримінальне провадження порушили за ч. 4 ст. 286 з приміткою 1 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох людей"). Якщо вину чоловіка буде доведено, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Підозрюваного заарештували на два місяці без права внесення застави Фото: Суспiльне

Поліцейський збив сестер на Полтавщині: що кажуть у Карлівці

За словами матері загиблих, Оксани Геращенко, того вечора доньки пішли замість неї на роботу, а вона залишилася з молодшим сином, який прихворів і температурив. Коли трапилася трагедія, дівчата вже поверталися додому.

"Я з ними буквально за кілька хвилин до цього говорила і все, я їх більше не чую", — розповіла журналістам убита горем жінка.

Вона не може повірити в те, що трапилося:

"Я одразу не повірила, у це важко повірити, я досі не вірю, хоча я їх бачила, я Вероніку цілувала, вона така холодна".

За словами місцевої жительки Оксани Соколовської, яка мешкає неподалік від місця трагедії, дівчаток знайшли її сусіди:

"Вони гуляли із собакою, вони знайшли цих дітей. Вони йшли, а воно ж темно, тут же освітлення взагалі немає, вони йшли і побачили, що щось лежить. І дружина чоловікові каже: "А ну підсвіти ліхтариком від телефону подивитися, що це". І вони кажуть: "Оксано, там дві вбиті дівчини, туди не йди, не дивись". Із трійнят ці дівчатка. Їх трійня, дві загинули".

В.о. керівника відділу поліції Карлівки Сергій Ковальчук назвав "ганебним" те, що зробив його підлеглий.

"Весь особовий склад засуджує цей вчинок і співчуває рідним і близьким", — заявив він. Судячи з його коментарів журналістам, підозрюваного вже звільнено, повідомляє "Коло".

Як пише "Полтавщина" з посиланням на свої джерела, підозрюваного звати Володимир Писаренко. Він працює поліцейським з обліку та зберігання речових доказів і озброєння у відділі поліції №3 Полтавського райуправління (м. Карлівка).

Автомобіль Hyundai Tucson, яким він збив сестер, згідно з декларацією, з 2007 року перебуває в його власності.

У листопаді сестри відзначили своє 17-річчя.

У листопаді сестрам виповнилося 17 років. Із трьох тепер залишилася лише одна Фото: Instagram

