Пьяный полицейский сбил двух 17-летних сестер в Полтавской области: девушки не выжили

2 декабря Шевченковский районный суд Полтавы отправил в СИЗО на два месяца без права внесения залога сотрудника полиции города Карловка, который 30 ноября в состоянии алкогольного опьянения сбил на авто Hyundai Tucson двух 17-летних сестер. От полученных травм девушки скончались на месте.

Подозреваемый взят под стражу до 30 января 2026 года, сообщает "Суспільне. Полтава". Свою вину он признал, а заседание было частично закрытым, поскольку в деле фигурируют несовершеннолетние.

Трагедия в Карловке: что известно

30 ноября около 19:00 сотрудник райуправления полиции в Карловке на своем авто сбил двух девушек, Викторию и Веронику, сообщили в ГУ Нацполиции в Полтавской области. Удар был настолько сильным, что сестер отбросило на несколько десятков метров, а их обувь и одежда разлетелись в стороны.

После наезда виновник ДТП скрылся с места происшествия, но его вскоре задержали коллеги. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Уже 1 декабря ему объявили о подозрении.

Уголовное производство возбудили по ч. 4 ст. 286 с примечанием 1 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких человек"). Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Полицейский сбил сестер на Полтавщине: что говорят в Карловке

По словам матери погибших, Оксаны Геращенко, тем вечером дочери пошли вместо нее на работу, а она осталась с младшим сыном, который приболел и температурил. Когда случилась трагедия, девушки уже возвращались домой.

"Я с ними буквально за пару минут до этого говорила и все, я их больше не слышу", – рассказала журналистам убитая горем женщина.

Она не может поверить в то, что случилось:

"Я сразу не поверила, в это трудно поверить, я до сих пор не верю, хотя я их видела, я Веронику целовала, она такая холодная".

По словам местной жительницы Оксаны Соколовской, которая живет недалеко от места трагедии, девочек нашли ее соседи:

"Они гуляли с собакой, они нашли этих детей. Они шли, а оно же темно, тут же освещения вообще нет, они шли и увидели, что что-то лежит. И жена мужу говорит: "А ну подсвети фонариком от телефона посмотреть, что это". И они говорят: "Оксана, там две убитые девушки, туда не иди, не смотри". Из тройняшек эти девочки. Их тройня, две погибли".

И.о. руководителя отдела полиции Карловки Сергей Ковальчук назвал "позорным" то, что сделал его подчиненный.

"Весь личный состав осуждает этот поступок и сочувствует родным и близким", – заявил он. Судя по его комментариям журналистам, подозреваемый уже уволен, сообщает "Коло".

Как пишет "Полтавщина" со ссылкой на свои источники, подозреваемого зовут Владимир Писаренко. Он работает полицейским по учету и хранению вещественных доказательств и вооружения в отделе полиции №3 Полтавского райуправления (г. Карловка).

Автомобиль Hyundai Tucson, которым он сбил сестер, согласно декларации, с 2007 года находится в его собственности.

В ноябре сестры отметили свое 17-летие.

