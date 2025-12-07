"Торговці з Бессарабки залишаються на місцях" — на ринку розповіли, що чекати після оновлення

На Бессарабському ринку залишилася переважна більшість торговців, що працювали там до оновлення простору.

Про це повідомила керуюча проєктом "Бессарабка. Ринок їжі" Наталія Джулай, пишуть Українські новини.

"Мешканці Києва хвилюються, що Бессарабка не буде такою, як раніше. Але ринок залишається. Лише 5 торговців з числа тих, хто працював тут до оновлення торгових місць, за цей час знайшли інші торгові локації і поки не планують повертатися. Однак, є велика вірогідність, що вони повернуться, якщо зʼявиться парковка. Усі інші вже готуються до відкриття. Тільки в мʼясному ряду ми очікуємо 17 торговців свининою, салом, яловичиною, телятиною. А також, звісно, птиця, молочні продукція, овочі та фрукти, фірмові соління, риба, ікра, морепродукти, мʼясні та ковбасні копченості тощо", — пояснила вона.

В оновлення торгових місць були інвестовані власні кошти небайдужих українських підприємців

Також вона зазначила, що під час оновлення торгових місць не чіпали жоден автентичний елемент.

"Усі стіни, колони, плитка, ковані конструкції — усе збережено. Ідеться про естетичне оновлення, модернізацію обладнання, інклюзивність і впорядкування зон, де безпосередньо працюють підприємці. Це не впливає на конструкцію будівлі й не стосується жодних захищених елементів інтер'єру чи екстер'єру. Раніше підлога тут була крижана і продавці стояли на дерев'яних піддонах, ними й рятувалися. Наразі у приміщенні з'явилося світло, кондиціювання й опалення. До повномасштабного вторгнення торговці на Бесарабці працювали цілодобово. Але потім ситуація змінилася: попит упав, покупців стало менше, їм просто не було сенсу залишатися тут довше. Тепер ринок разом із фудкортами буде працювати до 22-23 години", — розповіла Наталія Джулай.

Також важливо зазначити, що в оновлення торгових місць були інвестовані власні кошти небайдужих українських підприємців. Інвестиції були спрямовані на те, щоб привести внутрішній простір до безпечного та робочого стану, не змінюючи призначення ринку й не руйнуючи його впізнаваного характеру.

Тепер, окрім торговців, на Бессарабці також будуть працювати 17 фудкорнерів та окремий бар. Посадкова зона спроєктована так, щоб вписатися в геометрію історичної зали та не заважати торговим рядам.

Нагадаємо, Бессарабський ринок – один із найстаріших критих ринків України, зведений на початку 20 століття за проєктом архітектора Генрика Гая за кошти цукрозаводчика Лазаря Бродського. Ця будівля є пам'яткою архітектури та містобудування національного значення.