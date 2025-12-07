"Торговцы с Бессарабки остаются на местах" — на рынке рассказали, что ждать после обновления

На Бессарабском рынке осталось подавляющее большинство торговцев, работавших там до обновления пространства.

Об этом сообщила управляющая проектом "Бессарабка. Рынок еды" Наталья Джулай, пишут Украинские новости.

"Жители Киева волнуются, что Бессарабка не будет такой, как раньше. Но рынок остается. Только 5 торговцев из числа тех, кто работал здесь до обновления торговых мест, за это время нашли другие торговые локации и пока не планируют возвращаться. Однако, есть большая вероятность, что они вернутся, если появится парковка. Все остальные уже готовятся к открытию. Только в мясном ряду мы ожидаем 17 торговцев свининой, салом, говядиной, телятиной. А также, конечно, птица, молочные продукция, овощи и фрукты, фирменные соленья, рыба, икра, морепродукты, мясные и колбасные копчености и т. д.", — пояснила она.

Відео дня

В обновление торговых мест были инвестированы собственные средства неравнодушных украинских предпринимателей

Также она отметила, что во время обновления торговых мест не трогали ни один аутентичный элемент.

"Все стены, колонны, плитка, кованые конструкции — все сохранено. Речь идет об эстетическом обновлении, модернизации оборудования, инклюзивности и благоустройстве зон, где непосредственно работают предприниматели. Это не влияет на конструкцию здания и не касается никаких защищенных элементов интерьера или экстерьера. Ранее пол здесь был ледяной и продавцы стояли на деревянных поддонах, ими и спасались. Сейчас в помещении появился свет, кондиционирование и отопление. До полномасштабного вторжения торговцы на Бессарабке работали круглосуточно. Но потом ситуация изменилась: спрос упал, покупателей стало меньше, им просто не было смысла оставаться здесь дольше. Теперь рынок вместе с фудкортами будет работать до 22-23 часов", — рассказала Наталья Джулай.

Также важно отметить, что в обновление торговых мест были инвестированы собственные средства неравнодушных украинских предпринимателей. Инвестиции были направлены на то, чтобы привести внутреннее пространство в безопасное и рабочее состояние, не меняя назначения рынка и не разрушая его узнаваемого характера.

Теперь, кроме торговцев, на Бессарабке также будут работать 17 фудкорнеров и отдельный бар. Посадочная зона спроектирована так, чтобы вписаться в геометрию исторического зала и не мешать торговым рядам.

Напомним, Бессарабский рынок — один из старейших крытых рынков Украины, возведенный в начале 20 века по проекту архитектора Генрика Гая на средства сахарозаводчика Лазаря Бродского. Это здание является памятником архитектуры и градостроительства национального значения.