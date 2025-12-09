Прогноз погоди на 10 грудня: у яких областях очікуються мокрий сніг і дощі

Середина тижня відзначиться в Україні дощами та мокрим снігом за відносно теплої як для цієї пори року температури.

У середу, 10 грудня, мокрий сніг очікується у східних областях, а також на Сумщині та Дніпропетровщині, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 10 грудня

Найтепліше цього дня буде в західній частині країни, де повітря вдень прогріється до +7 +12 градусів.

На сході, у Полтавській області, у Дніпрі з районами та в Запоріжжі буде холодно, протягом дня температура повітря становитиме від 0 до +3 градусів. На решті території України стовпчики термометрів піднімуться до +4 +7 градусів.

Погода в Києві 10 грудня

Дощ у столиці очікується вже 9 грудня, до вечора опади стануть інтенсивнішими, а вдень, 10 грудня, ослабнуть, перейшовши подекуди в слабкий дощ.

Повітря в Києві прогріється до +5 +10 градусів.

У період з 13 по 15 грудня очікується невелике похолодання.

Раніше синоптик Ігор Кибальчич говорив, що цього року грудень очікується теплим у більшості європейських країн. В Україні спостерігатимуться досить часті тумани та поривчастий вітер, кількість похмурих днів зросте. Очікується аномально тепла погода — середньомісячна температура перевищить норму на 1-3 градуси.

Зі свого боку начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня також повідомляла, що на початку зими температура буде вищою за нуль, а на півдні навіть сягатиме +12 градусів. За її словами, початок грудня снігом не потішить.