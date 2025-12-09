Прогноз погоды на 10 декабря: в каких областях ожидаются мокрый снег и дожди

Середина недели отметится в Украине дождями и мокрым снегом при относительно теплой как для этого времени года температуре.

В среду, 10 декабря, мокрый снег ожидается в восточных областях, а также в Сумской и Днепропетровской, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 10 декабря

Теплее всего в этот день будет в западной части страны, где воздух днем прогреется до ​​+7 +12 градусов.

На востоке, в Полтавской области, в Днепре с районами и в Запорожье будет холодно, в течение дня температура воздуха составит от 0 до +3 градусов. На остальной территории Украины столбики термометров поднимутся до +4 +7 градусов.

Погода в Киеве 10 декабря

Дождь в столице ожидается уже 9 декабря, ик вечеру осадки станут интенсивнее, а днем, 10 декабря, ослабнут, перейдя местами в слабый дождь.

Воздух в Киеве прогреется до +5 +10 градусов.

В период с 13 по 15 декабря ожидается небольшое похолодание.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в этом году декабрь ожидается теплым в большинстве европейских стран. В Украине будут наблюдаться довольно частые туманы и порывистый ветер, количество пасмурных дней возрастет. Ожидается аномально теплая погода — среднемесячная температура превысит норму на 1-3 градуса.

В свою очередь начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня также сообщала, что в начале зимы температура будет выше нуля, а на юге даже будет достигать +12 градусов. По ее словам, начало декабря снегом не порадует.