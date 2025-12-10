Погода на завтра: де 11 грудня потеплішає до +11

У четвер, 11 грудня, в Україні переважатиме тепла погода.

Крім того, практично по всій країні очікується волога погода у вигляді невеликих дощів, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 11 грудня

Температура повітря в Україні очікується в середньому від +3 до +8 градусів. На сході та північному сході буде прохолодніше, від +1 до +3 градусів, а в західній частині потеплішає до +8 +11 градусів. У регіонах можливі невеликі дощі.

Погода в Києві 11 грудня

У Києві 11 грудня місцями очікується невеликий дощ. Протягом дня дутиме поривчастий вітер південно-західного напрямку. Стовпчики термометрів піднімуться до +8 градусів.

Уже з 13 грудня синоптик прогнозує похолодання. До 15 грудня температура повітря поступово знизиться вдень до -3 морозу +2 тепла, у нічні години вона опуститься до -1 -5 градусів, а на сході України місцями похолодає до -7 градусів.

Відео дня

У західних областях вдень температура повітря буде невисокою, але не опуститься нижче нуля.

Раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух говорила, що нинішня зима продовжує тенденцію останніх десятиліть до м'якшого клімату.

Дані провідних міжнародних центрів, таких як NOAA і ECMWF, підтверджують, що середня температура взимку буде вищою за норму з імовірністю 70-80%. Короткочасні похолодання можливі, проте значні морози малоймовірні.

Щодо опадів, то під час теплих періодів буде йти дощ, можливі тумани, а за температур близьких до нуля або негативних — мокрий сніг, ожеледиця та налипання снігу.

Зі свого боку синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха зазначила, що чутки про "найхолоднішу зиму за десять років" неправдиві.