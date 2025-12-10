Погода на завтра: где 11 декабря потеплеет до +11

В четверг, 11 декабря, в Украине будет преобладать теплая погода.

Кроме того, практически по всей стране ожидается влажная погода в виде небольших дождей, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 11 декабря

Температура воздух в Украине ожидается в среднем от +3 до +8 градусов. На востоке и северо-востоке будет прохладнее, от +1 до +3 градусов, а в западной части потеплеет до +8 +11 градусов. В регионах возможны небольшие дожди.

Погода в Киеве 11 декабря

В Киеве 11 декабря местами ожидается небольшой дождь. В течение дня будет дуть порывистый ветер юго-западного направления. Столбики термометров поднимутся до +8 градусов.

Уже с 13 декабря синоптик прогнозирует похолодание. До 15 декабря температура воздуха постепенно снизится днем ​​до -3 мороза +2 тепла, в ночные часы она опустится до -1 -5 градусов, а на востоке Украины местами похолодает до -7 градусов.

Відео дня

В западных областях днем ​​температура воздуха будет невысокой, но не опустится ниже ноля.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух говорила, что нынешняя зима продолжает тенденцию последних десятилетий к более мягкому климату.

Данные ведущих международных центров, таких как NOAA и ECMWF, подтверждают, что средняя температура зимой будет выше нормы с вероятностью 70-80%. Кратковременные похолодания возможны, однако значительные морозы маловероятны.

Что касается осадков, то во время теплых периодов будет идти дождь, возможны туманы, а при температурах близких к нулю или отрицательных — мокрый снег, гололедица и налипание снега.

В свою очередь синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха отметила, что слухи о "самой холодной зиме за десять лет" неправдивы.