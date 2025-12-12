Готували для дітей під дощем: у Миколаєві розгорівся скандал через шкільне харчування

У Миколаєві розгорівся гучний скандал після того, як у мережі опублікували відео, де працівники приватної компанії "Проссекко 8", що отримала підряд на кейтеринг, готують їжу для школярів просто неба.

Кадри, опубліковані місцевим виданням "МикВісті", настільки обурили батьків школярів і загалом місцевих мешканців, що в ситуацію довелося втрутитися міському голові Олександру Сєнкевичу. В Facebook він написав, що теж бачив ці кадри, і факти, які оприлюднені, — неприпустимі. За його словами, уже розпочато перевірку.

"Безпека та здоров'я наших маленьких миколаївців — надпріоритет для міської влади. І це не порожні слова. Я обурений цією ситуацією. Харчування має бути кращим, а не навпаки. Це було нашою метою, коли ми запускали цей проєкт. Ми вимагатимемо відповідальності від тих, хто допустив такі порушення. Ми детально вивчаємо ситуацію, з'ясовуємо причини, залучимо державну споживчу службу та інші контролюючі органи", — йдеться в його повідомленні.

Градоначальник пообіцяв, що всі винні відповідатимуть за законом. Однак у коментарях під публікацією мера у користувачів виникло резонне запитання з приводу вибору підрядника.

Відреагував на скандал і голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, який також є депутатом міської ради.

"Щодо харчування дітей — звернувся в Національну поліцію. Буде кримінальна справа, — написав він у соцмережах, а за добу додав, що кримінальні справи щодо харчування порушено за двома статтями.

У поліції Миколаївської області інформацію про порушення кримінального провадження підтвердили.

"Кримінальні провадження за ч. 4 ст. 19 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану" та ч. 1 ст. 325 "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням" Кримінального кодексу України було розпочато після оприлюднення інформації в медіа щодо незадовільних умов якості харчування учнів освітніх закладів обласного центру та за зверненням голови Миколаївської ОВА", — заявили правоохоронці.

Вони додали, що провели санкціоновані обшуки в управлінні освіти Миколаївської міськради, комунальному виробничому підприємстві з організації харчування у 27 навчальних закладах і товаристві, яке надавало послуги кейтерингу. Особлива увага приділялася документації про закупівлю послуг і постачання продуктів та зразкам їжі, якою годували дітей.

Поліцейські вилучили на перевірку зразки їжі Фото: Національна поліція

Сєнкевич запевнив, що міська влада співпрацює зі слідством і передає всі необхідні документи. За його інформацією, йдеться саме про перевірку документації.

"Харчування дітей триває, як і раніше. Якість їжі контролюємо щодня. Як і повідомляв раніше, це пілотний проєкт, який триває тільки протягом грудня. Важливий факт: місто не перерахувало підряднику жодних коштів на харчування", — наголосив чиновник.

Скандал із харчуванням школярів у Миколаєві: версія компанії-підрядника

Комунальне виробниче підприємство з організації харчування в навчальних закладах Миколаєва перед укладенням договору з "Проссекко 8" перевіряли тільки документи компанії. Ніхто з чиновників не виїжджав подивитися, чи має вона достатні потужності для того, щоб щодня годувати 6000 дітей. Про це розповів на пресконференції директор комунально-виробничого підприємства з організації харчування в навчальних закладах Миколаєва Петро Вашеняк, пише видання "МикВісті".

Ірина Стоєва, власниця компанії, теж з'явилася на брифінгу і пояснила ситуацію. За її словами, на момент укладення договору в "Проссеко 8" працювало всього вісім кухарів, а четверо з них звільнилися вже в перший день роботи.

"Зараз троє кухарів на стажуванні. Сподіваюся, до понеділка ми вирішимо це питання", — заявила вона.

Основне приміщення компанії на Центральному ринку ще ремонтують, тому "Проссеко 8" працює в іншому орендованому приміщенні на вулиці Спортивній.

Підприємниця додала, що в перший день роботи виникли перебої з електроенергією: генератор не спрацював, і обладнання вийшло з ладу, що вплинуло на виробничий процес. Також Стоєва сказала, що було порушено санітарні норми самим кухарем, який просто неба вирішив відкрити термобокс і перемішати кускус. За це його вже покарано.

Як пишуть місцеві журналісти, залучити приватного підрядника в мерії Миколаєва вирішили після суспільного резонансу через якість шкільного харчування. Комунальне підприємство наприкінці листопада обрало компанію "Проссекко 8", яка впродовж грудня доставлятиме їжу до частини шкіл міста.

Під час відкритих торгів "Просекко 8" стала єдиним учасником і переможцем конкурсу на організацію кейтерингу. Ціна послуг склала 14 мільйонів 279 тисяч 658 гривень.

Нагадаємо, у листопаді минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що у 2025 році всі українські школярі мають харчуватися безкоштовно.

Також повідомлялося, що у Львівській області щонайменше 17 дітей опинилися в лікарні з харчовим отруєнням.