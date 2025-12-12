Готовили для детей под дождем: в Николаеве разгорелся скандал из-за школьного питания

В Николаеве разгорелся громкий скандал после того, как в сети опубликовали видео, где работники частной компании "Проссекко 8", получившей подряд на кейтеринг, готовят еду для школьников под открытым небом.

Кадры, опубликованные местным изданием "НикВести" настолько возмутили родителей школьников и в целом местных жителей, что в ситуацию пришлось вмешаться меру Александру Сенкевичу. В Facebook он написал, что тоже видел эти кадры, и факты, которые обнародованы, – недопустимы. По его словам, уже начата проверка.

"Безопасность и здоровье наших маленьких николаевцев – сверхприоритет для городских властей. И это не пустые слова. Я возмущен этой ситуацией. Питание должно быть лучше, а не наоборот. Это было нашей целью, когда мы запускали этот проект. Мы будем требовать ответственности от допустивших такие нарушения. Мы подробно изучаем ситуацию, выясняем причины, привлечем государственную потребительскую службу и другие контролирующие органы", – говорится в его сообщении.

Градоначальник пообещал, что все виновные ответят по закону. Однако в комментариях под публикацией мэра у пользователей возник резонный вопрос по поводу выбора подрядчика.

Отреагировал на скандал и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, который также является депутатом городского совета.

"По питанию детей – обратился в Национальную полицию. Будет уголовное дело, – написал он в соцсетях, а спустя сутки добавил, что уголовные дела по питанию возбуждены по двум статьям.

В полиции Николаевской области информацию о возбуждении уголовного производства подтвердили.

"Уголовные производства по ч. 4 ст. 19 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, в условиях военного положения" и ч. 1 ст. 325 "Нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений" Уголовного кодекса Украины были начаты после обнародования информации в медиа о неудовлетворительных условиях качества питания учащихся образовательных учреждений областного центра и по обращению председателя Николаевской ОВА", – заявили правоохранители.

Они добавили, что провели санкционированные обыски в управлении образования Николаевского горсовета, коммунальном производственном предприятии по организации питания в 27 учебных заведениях и обществе, которое оказывало услуги кейтеринга. Особое внимание уделялось документации о закупке услуг и поставках продуктов и образцам пищи, которой кормили детей.

Полицейские изъяли на проверку образцы еды Фото: Национальная полиция

Сенкевич заверил, что городские власти сотрудничают со следствием и передает все необходимые документы. По его информации, речь идет именно о проверке документации.

"Питание детей продолжается по-прежнему. Качество еды контролируем каждый день. Как и сообщал ранее, это пилотный проект, продолжающийся только в течение декабря. Важный факт: город не перечислил подрядчику никаких средств на питание", – подчеркнул чиновник.

Скандал с питанием школьников в Николаеве: версия компании-подрядчика

Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях Николаева перед заключением договора с "Проссекко 8" проверяли только документы компании. Никто из чиновников не выезжал посмотреть, есть ли у нее достаточные мощности для того, чтобы ежедневно кормить 6000 детей. Об этом рассказал на пресс-конференции директор коммунально-производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаева Петр Вашеняк, пишет издание "НикВести".

Ирина Стоева, владелица компании, тоже появилась на брифинге и объяснила ситуацию. По ее словам, на момент заключения договора в "Проссекo 8" работало всего восемь поваров, а четверо из них уволились уже в первый день работы.

"Сейчас трое поваров на стажировке. Надеюсь, до понедельника мы решим этот вопрос" – заявила она.

Основное помещение компании на Центральном рынке еще ремонтируют, поэтому "Проссекo 8" работает в другом арендованном помещении на улице Спортивной.

Предпринимательница добавила, что в первый день работы возникли перебои с электроэнергией: генератор не сработал, и оборудование вышло из строя, что повлияло на производственный процесс. Также Стоева сказала, что были нарушены санитарные нормы самим поваром, который под открытым небом решил открыть термобокс и перемешать кускус. За это он уже наказан.

Как пишут местные журналисты, привлечь частного подрядчика в мэрии Николаева решили после общественного резонанса из-за качества школьного питания. Коммунальное предприятие в конце ноября избрало компанию "Проссекко 8", которая в течение декабря будет доставлять еду в часть школ города.

Во время открытых торгов "Просекко 8" стала единственным участником и победителем конкурса на организацию кейтеринга. Цена услуг составила 14 миллионов 279 тысяч 658 гривен.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский заявлял, что В 2025 году все украинские школьники должны питаться бесплатно.

Также сообщалось, что во Львовской области минимум 17 детей оказались в больнице с пищевым отравлением.