Погода на завтра: яким буде початок тижня

Погода 22 грудня буде в Україні такою ж сирою і похмурою, як і в неділю.

У понеділок не очікується істотних опадів, але можлива паморозь, пише синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря буде вдень близько нуля, а на півдні прогріється до +3 +8 градусів.

Погода в Києві 22 грудня

У столиці в понеділок буде хмарно з проясненнями, повідомили в Укргідрометцентрі. Температура повітря очікується від -1 до +1.

Похолодання в Україні: коли чекати морозів

Незважаючи на те, що зараз температура не опускається нижче нуля, вже найближчими днями помітно похолодає, 24 і 25 грудня, на Святвечір і Різдво, в Україну прийдуть морози.

За даними сайту Sinoptik.ua, уже у вівторок, 23 грудня, вночі температура опуститися до -2 градусів.

24 грудня похолодає до -8 -5 градусів, а 25-го стовпчики термометра покажуть -7 -4 градуси.

Відео дня

Нагадаємо, синоптик Ігор Кибальчич прогнозує, що з Святвечора в усіх українських областях можливі невеликі, а подекуди навіть помірні морози, а слабко виражені атмосферні фронти можуть принести сніг у західних, центральних і південно-західних регіонах.

Нагадаємо, чим і навіщо лякають українців напередодні сильних холодів.