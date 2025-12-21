Погода на завтра: каким будет начало недели

Погода 22 декабря будет в Украине такой же сырой и унылой, как и в воскресенье.

В понедельник не ожидается существенных осадков, но возможна изморось, пишет синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха будет днем около нуля, а на юге прогреется до +3 +8 градусов.

Погода в Киеве 22 декабря

В столице в понедельник будет облачно с прояснениями, сообщили в Укргидрометцентре. Температура воздуха ожидается от -1 до +1.

Похолодание в Украине: когда ждать морозов

Несмотря на то, что сейчас температура не опускается ниже нуля, уже в ближайшие дни заметно похолодает, 24 и 25 декабря, на Сочельник и Рождество, в Украину придут морозы.

По данным сайта Sinoptik.ua, уже во вторник, 23 декабря, ночью температура опуститься до -2 градусов.

24 декабря похолодает до -8 -5 градусов, а 25-го столбики термометра покажут -7 -4 градуса.

Відео дня

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что с Сочельника во всех украинских областях возможны небольшие, а местами даже умеренные морозы, а слабо выраженные атмосферные фронты могут принести снег в западных, центральных и юго-западных регионах.

Напомним, чем и зачем пугают украинцев накануне сильных холодов.