Киянин виростив яблуко вагою 1,28 кг (фото)

Яблуко вагою 1281 грам виростив у себе в саду 63-річний житель Києва Юрій Кожем'якін. За фахом він ветлікар, а за покликанням — садівник.

Яблуко-рекордсмен — "представник" сорту "Джумбо Помм" (Jumbo Pomme), — "важковаговика" французької селекції, написала у Facebook керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Загалом киянин посадив у себе десять трирічних яблунь різних сортів.

На саджанці під час цвітіння спочатку зав'язалося три плоди, але залишився тільки один. Головний козир цього сорту — великі плоди.

Яблуко важи майже 1,3 кг Фото: Лана Вєтрова/Facebook

"Юрію вдалося виростити не просто велетня, а яблуко-гіганта вагою 1кг 281гр. Обхват плоду — 50 см! Мабуть, якби цей врощений ним яблукозавр упав, імовірно, сейсмологи зафіксували б землетрус", — ідеться в публікації.

Щоб яблуко не впало, садівникові довелося використовувати підв'язки і з усіх боків ставити підпори.

Щоб яблуко не впало на землю, його підстрахували сіткою Фото: Лана Вєтрова/Facebook

За словами Вєтрової, цей рекорд Юрій Кожем'якін присвятив своєму дідусеві Василю Чередниченку та бабусі Тетяні Шуровій, які прищепили йому з дитинства любов до садівництва.

Фото: Лана Вєтрова/Facebook

"Рекорд "Найбільше в Україні яблуко" офіційно внесено до Національного Реєстру Рекордів у категорію "Жива природа"", — заявила Лана Вєтрова.

