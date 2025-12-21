Киевлянин вырастил яблоко весом 1,28 кг (фото)

Яблоко весом 1281 грамм вырастил у себя в саду 63-летний житель Киева Юрий Кожемякин. По специальности он ветврач, а по призванию – садовод.

Яблоко-рекордсмен – "представитель" сорта "Джумбо Помм" (Jumbo Pomme), – "тяжеловеса" французской селекции, написала в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. Всего киевлянин посадил у себя десять трехлетних яблонь разных сортов.

На саженце во время цветения сначала завязалось три плода, но остался только один. Главный козырь этого сорта – большие плоды.

Яблоко веси почти 1,3 кг Фото: Лана Ветрова/Facebook

"Юрию удалось вырастить не просто великана, а яблоко-гиганта весом 1кг 281гр. Обхват плода – 50 см! Пожалуй, если бы этот взращенный им яблокозавр упал, вероятно сейсмологи зафиксировали бы землетрясение", – говорится в публикации.

Чтобы яблоко не упало, садоводу пришлось использовать подвязки и со всех сторон ставить подпоры.

Чтобы яблоко не упало на землю, его подстраховали сеткой Фото: Лана Ветрова/Facebook

По словам Ветровой, этот рекорд Юрий Кожемякин посвятил своему дедушке Василию Чередниченко и бабушке Татьяне Шуровой, которые привили ему с детства любовь к садоводству.

Фото: Лана Ветрова/Facebook

"Рекорд "Самое большое в Украине яблоко" официально внесен в Национальный Реестр Рекордов в категорию "Живая природа"", – заявила Лана Ветрова.

