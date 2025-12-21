"Виживи без грошей": через що виник конфлікт між Ощадбанком і ветераном ЗСУ з ампутацією

Ветеран ЗСУ, який проходить складне лікування у США, не зміг зняти особисті кошти: в "Ощадбанку" йому запропонували прийти у відділення.

Цього разу про свій досвід спілкування з фінансовою установою розповів ветеран ЗСУ Андрій Сидоренко з Полтавської області, який втратив на війні ногу та отримав інші серйозні травми.

Чоловік написав, що зараз він проходить реабілітацію в США, яку оплачує зі своєї кишені. Його гроші зберігаються на рахунку в "Ощадбанку".

"Банк поставив ліміт на операції. Я вже два дні намагаюся вирішити це за допомогою підтримки. І отримую геніальну відповідь рівня "державний сервіс 3025 року": "Ви можете вирішити питання у відділенні банку в Україні". Тобто, за версією Ощадбанку, я маю: перервати реабілітацію — знайти гроші на квиток через океан — прилетіти в країну, з однією ногою дійти до відділення, і тільки тоді отримати доступ до своїх же коштів Скажіть чесно: у вас там це як називається — сервіс, повага до ветеранів чи квест "Виживи без грошей"?", — обурюється він.

Сидоренко нагадав, що за вікном 2025 рік, і існують відеоверифікація та електронний підпис, як і клієнти банку за кордоном.

"Ветерани з ампутаціями — не вигадка Але, схоже, в Ощабанку досі вірять, що якщо в людини проблема — просто прилетить", — іронізує автор.

Андрій Сидоренко повернувся з-за кордону в Україну 2022 року, щоб захищати батьківщину Фото: Facebook

Він публічно звернувся до банку з проханням зняти ліміт з його рахунку, припинити імітацію сервісу і "хоча б не принижувати людей, які втратили здоров'я, захищаючи цю країну".

"Тому що поки що це виглядає так, ніби я воював за Україну, а тепер повинен доводити державному банку, що я не верблюд і мені реально потрібні МОЇ гроші", — резюмував ветеран.

Через деякий час після публікації поста він додав, що питання з банком вирішено, і подякував усім небайдужим. Сидоренко висловив сподівання, що ці питання "будуть вирішуватися не в ручному режимі".

Реакція "Ощадбанку"

У коментарях до посту ветерана "Ощадбанк" вибачився за ситуацію, що склалася.

"Дійсно, існує обмеження на проведення операцій за картками банку. Встановлено його, в першу чергу, для безпеки коштів наших клієнтів і протидії шахрайству. Але, в даному випадку, не враховуючи всіх обставин, було запропоновано стандартний варіант вирішення ситуації з візитом до відділення, не запропонувавши жодних альтернатив, що є помилкою нашого сервісу", — йдеться в поясненні.

Як альтернативу в банку реалізовано можливість проведення відеоідентифікації. Поки ліміт на проведення операцій за карткою знято, нею і далі можна користуватися.

"Зробимо все можливе, щоб подібні ситуації не виникали в майбутньому", — пообіцяли в банку.

Нагадаємо, на ситуацію з ветераном і "ПриватБанком", який відмовився видавати йому картку без дотримання стандартної процедури, голова Національного банку Андрій Пишний уже відреагував. Він заявив, що так не повинно бути і не буде.

"ПриватБанк" після скандалу, що вибухнув, зазначив, що ситуація, яка склалася з неналежним наданням банківських послуг ветерану в Києві, є неприпустимою. Фінустанова визнала помилку, вибачившись перед ветераном, а співробітники банку відвідали військовослужбовця в лікарні та пообіцяли змінити внутрішні процедури на більш інклюзивні.

Український блогер Наумович закликав "ПриватБанк" забезпечити ветерана житлом.