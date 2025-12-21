"Выживи без денег": из-за чего возник конфликт между Ощадбанком и ветераном ВСУ с ампутацией

Ветеран ВСУ, который проходит сложное лечение в США, не смог снять личные средства: в "Ощадбанке" ему предложили прийти в отделение.

В этот раз о своем опыте общения с финансовым учреждением рассказал ветеран ВСУ Андрей Сидоренко из Полтавской области, потерявший на войне ногу и получивший другие серьезные травмы.

Мужчина написал, что сейчас он проходит реабилитацию в США, которую оплачивает из своего кармана. Его деньги хранятся на счету в "Ощадбанке".

"Банк поставил лимит на операции. Я уже два дня пытаюсь решить это посредством поддержки. И получаю гениальный ответ уровня "государственный сервис 3025 года": "Вы можете решить вопрос в отделении банка в Украине". То есть, по версии Ощадбанка, я должен: прервать реабилитацию – найти деньги на билет через океан – прилететь в страну, с одной ногой дойти до отделения, и только тогда получить доступ к своим же средствам Скажите честно: у вас там это как называется — сервис, уважение к ветеранам или квест "Выживи без денег"?", — негодует он.

Сидоренко напомнил, что в за окном 2025 год, и существуют видеоверификация и электронная подпись, как и клиенты банка за рубежом.

"Ветераны с ампутациями — не вымысел Но, похоже, в Ощабанке до сих пор верят, что если у человека проблема — просто прилетит", — иронизирует автор.

Андрей Сидоренко вернулся из-заграницы в Украину в 2022 году, чтобы защищать родину Фото: Facebook

Он публично обратился к банку с просьбой снять лимит с его счета, прекратить имитацию сервиса и "хотя бы не унижать людей, потерявших здоровье, защищая эту страну".

"Потому что пока это выглядит так, будто я воевал за Украину, а теперь должен доказывать государственному банку, что я не верблюд и мне реально нужны МОИ деньги", – резюмировал ветеран.

Через некоторое время после публикации поста он добавил, что вопрос с банком решен, и поблагодарил всех неравнодушных. Сидоренко выразил надежду, что эти вопросы "будут решаться не в ручном режиме".

Реакция "Ощадбанка"

В комментариях к посту ветерана "Ощадбанк" извинился за сложившуюся ситуацию.

"Действительно, существует ограничение на проведение операций по картам банка. Установлено его, в первую очередь, для безопасности средств наших клиентов и противодействия мошенничеству. Но, в данном случае, не учитывая всех обстоятельств, был предложен стандартный вариант разрешения ситуации с визитом в отделение, не предложив никаких альтернатив, являющихся ошибкой нашего сервиса", – говорится в пояснении.

В качестве альтернативы в банке реализована возможность проведения видеоидентификации. Пока лимит на проведение операций по карте снят, ею и дальше можно пользоваться.

"Сделаем все возможное, чтобы подобные ситуации не возникали в будущем", – пообещали в банке.

Напомним, на ситуацию с ветераном и "ПриватБанком", который отказался выдавать ему карту без соблюдения стандартной процедуры, глава Национального банка Андрей Пышный уже отреагировал. Он заявил, что так не должно быть и не будет.

"ПриватБанк" после разразившегося скандала отметил, что ситуация, сложившаяся с ненадлежащим предоставлением банковских услуг ветерану в Киеве, является недопустимой. Финучреждение признало ошибку, извинившись перед ветераном, а сотрудники банка посетили военнослужащего в больнице и пообещал изменить внутренние процедуры на более инклюзивные.

Украинский блогер Наумович призвал "ПриватБанк" обеспечить ветерана жильем.