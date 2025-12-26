У Києві приспустили головний прапор України: у чому причина

Головний і найбільший прапор України, який знаходиться на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні", на Печерських пагорбах, приспустили 26 грудня.

Причиною такого рішення стала негода, яка спостерігається в Києві у вигляді снігу та сильних поривів вітру, передає "Київ 24".

За словами журналістів, це стандартна практика, яка використовується в столиці під час поганої погоди, щоб полотнище прапора не пошкодилося.

Крім снігу, сьогодні в Києві прогнозують хуртовину та ожеледицю, тому людей просять бути обережними.

За даними Київської міської державної адміністрації, через снігопад у місті з ночі працюють 182 одиниці спецтехніки "Київатодору", а також задіяно 122 працівники з 23 бригад для ручного прибирання.

Вони очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари. Сходинки, підходи до наземних і підземних переходів та пішохідні зони, де не може працювати спецтехніка.

Торік, 10 грудня, найбільший прапор України був пошкоджений через сильний вітер. Його зняли і замінили.

Прапор України на Печерських пагорбах: що про нього відомо

Найбільший прапор України встановили 2020 року напередодні Дня державного прапора, який відзначають 23 серпня.

Висота флагштока — майже 90 метрів, а його вага — 32 тонни.

Розмір полотнища прапора — 16 на 24 метри.

Спускають прапор або в разі негоди, або для проведення регламентних робіт.

