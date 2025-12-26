В Киеве приспустили главный флаг Украины: в чем причина

Главный и самый большой флаг Украины, который находится на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне", на Печерских холмах, приспустили 26 декабря.

Причиной такого решения стала непогода, которая наблюдается в Киеве в виде снега и сильных порывов ветра, передает "Киев 24".

По словам журналистов, это стандартная практика, которая используется в столице по время плохой погоды, чтобы полотнище флага не повредилось.

Кроме снега, сегодня в Киеве прогнозируют метель и гололед, поэтому людей просят быть осторожными.

По данным Киевской городской государственной администрации, из-за снегопада в городе с ночи работают 182 единицы спецтехники "Киеватодора", а также задействованы 122 работника из 23 бригад для ручной уборки.

Они очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары. Ступеньки, подходы к наземным и подземным переходам и пешеходные зоны, где не может работать спецтехника.

Відео дня

В прошлом году, 10 декабря, самый большой флаг Украины был поврежден из-за сильного ветра. Его сняли и заменили.

Флаг Украины на Печерских холмах: что о нем известно

Самый большой флаг Украины установили в 2020 году накануне Дня государственного флага, который отмечается 23 августа.

Высота флагштока – почти 90 метров, а его вес – 32 тонны.

Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Приспускают флаг либо в случае непогоды, либо для проведения регламентных работ.

Напомним, как изменится погода в Украине 26 декабря, а также что будет с погодой до конца декабря.

Также сообщалось, когда в Украине ожидать "настоящую" зиму.