Мороз, снег и гололедица: какой прогноз на последнюю пятницу 2025 года

После Рождества, 26 декабря, погода в Украине существенно изменится. Морозы ослабнут, температура повысится по всей стране, но пойдет снег. И Новый Год украинцы будут встречать со снегом впервые за несколько лет.

В Украину придут снегопады и метели. Только на крайнем западе страны погода будет без существенных осадков. Но в остальных регионах следует ожидать настоящей зимы. Впрочем 26 декабря еще будет морозным и снежным, то есть погода будет, как на праздничных открытках. Фокус собрал все, что известно.

В Киеве снежит с ночи, в столице работает снегоуборочная техника.

Так, синоптик Виталий Постригань говорит, что новый 2026 год впервые за долгое время украинцы встретят с настоящей зимней погодой.

Ведь 26 декабря ныряющий циклон обусловит в Черкасской, Киевской и других регионах Украины: снег, метели, порывы ветра 15-24 м/с, на дорогах — гололедицу. Синоптики предупреждают о снежном покрове высотой 2-4 см. Температура ночью 4-9 мороза, днем повысится до нуля. Аномально высокое атмосферное давление наоборот стремительно упадет на 22 единицы за сутки, а это негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

"Прыгающие циклоны так называют из-за их траектории движения с севера на юг. Они будто стремительно "съезжают с горы вниз" вместе со струйным течением, поэтому приносят резкие и быстрые изменения погоды. По предварительным оценкам, до конца 2025 года погода нашего региона продолжит поддерживать динамичный зимний характер. В атмосфере сохранится северный процесс, что будет способствовать высокой активности ныряющих циклонов", — предупредил синоптик.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает, что 26 декабря ночью в северных областях, днем в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица и уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — рассказали синоптики.

Погода в городах Украины

В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью -6°, днем +1°, снег.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -6°, днем 0°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +1°.

В Ровно сегодня пасмурно, ночью -6°, днем +1°, снег.

В Тернополе 26 декабря ночью будет -6°, днем°, пасмурно, небольшой снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, снег, ночью -6°, днем 0°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -6°, днем 0°, снег.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -5°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу — пасмурно, ночью -6°, днем 0°, снег.

В Виннице сегодня будет -6°...0°, пасмурно, снег.

В Житомире в пятницу ночью будет -6°, днем +1°, пасмурно, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -6°...+1°, пасмурно, снег.

В Черкассах сегодня будет ночью -6°, днем 0°, пасмурно, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем 0°, пасмурно, снег.

В Полтаве — пасмурно, температура воздуха -6°...0°, снег.

В Одессе 26 декабря — пасмурно, температура ночью -7°, днем +1°, снег.

В Херсоне в пятницу ночью будет -6°, днем +1°, пасмурно, снег.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью -6°, днем +1°, снег.

В Запорожье температура ночью -7°, днем 0°, пасмурно, снег.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -6°, а днем +1°, пасмурно, снег.

В Харькове — пасмурно, снег, температура ночью -6°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -6°, днем 0°, пасмурно, снег.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -6°...+2°, снег.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, снег, температура ночью -7°, днем -4°.

В Северодонецке — пасмурно, температура ночью -7°, днем -4°, снег.

26 декабря — какой праздник и погодные приметы

26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы. По приметам, если этот день солнечный, то январь будет солнечным и морозным.

Большие и белые кучевые облака сегодня предвещают снежную метель.

Какая погода сегодня — таким будет весь январь.

Если ночь холодная, а днем резко потеплело, то зима будет переменчивой.

Синички сегодня поют — к ранней весне.

Если сороки роются в снегу, то скоро потеплеет, а если не спускаются на землю — то будет морозно.

Увидеть паутину сегодня — к быстрому потеплению, которое затянется вплоть до Нового года.

Напомним, лыжный сезон в Карпатах оказался под угрозой срыва из-за нетипично теплой зимы и отсутствия устойчивых морозов. По состоянию на середину декабря ни один из ведущих горнолыжных курортов страны не смог полноценно начать работу лыжных трасс.

А ученые наблюдали за сменой времен года на нашей планете из космоса и обнаружили, что весна, лето, зима и осень удивительно не синхронизированы. То, что два места расположены в одном полушарии, на похожих высотах или на одной широте, не гарантирует, что они будут испытывать одинаковые сезонные изменения одновременно