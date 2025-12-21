Ученые обнаружили, что времена года на Земле имеют странную аномалию: это влияет на все живое

По словам ученых, то, что два объекта находятся в одном полушарии, не гарантирует, что сезонные изменения там будут происходить одновременно. Где-то весна наступит раньше!

Ученые наблюдали за сменой времен года на нашей планете из космоса и обнаружили, что весна, лето, зима и осень удивительно не синхронизированы. То, что два места находятся в одном полушарии, на схожих высотах или на одной широте, не гарантирует, что они будут испытывать одинаковые сезонные изменения одновременно, говорят ученые. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет ScienceAlert.

Используя спутниковые данные за 20 лет, ученые создали, по их словам, самую полную на сегодняшний день карту сезонных изменений наземных экосистем Земли. Оказалось, что даже регионы, расположенные рядом, могут испытывать разные погодные и экологические условия, формируя совершенно разные соседние среды обитания. Это похоже на то, как часовые пояса могут разделять два соседних места, но в данном случае граница проведена самой природой.

По словам ученых, времена года часто воспринимаются как простой ритм, зима, весна, лето, осень, но новое исследование показывает, что календарь природы гораздо сложнее. Это особенно актуально для регионов, где форма и сроки типичного локального сезонного цикла резко различаются по ландшафту. Это может иметь серьезные последствия для экологии и эволюции живых организмов в этих регионах.

Новая карта показала глобальные регионы, где сезонные закономерности особенно сильно не синхронизированы, и эта асинхронность часто наблюдаются в очагах биоразнообразия. Вероятно, это не совпадение. Большая изменчивость погодных условий может иметь цепную реакцию, которая может способствовать большему разнообразию в пределах мест обитания живых организмов. Например, если природные ресурсы в двух соседних местах обитания становятся доступными в разное время года, это может повлиять на экологию и эволюцию флоры и фауны в каждом из них.

Средние сезонные циклы роста наземных экосистем Земли, рассчитанные на основе спутниковых снимков за 20 лет Фото: ScienceAlert

Это может даже означать, что вид в одном месте достигает своего репродуктивного сезона раньше или позже того же вида в соседнем месте, что препятствует скрещиванию. На протяжении многих поколений это может привести к эволюции двух совершенно разных видов.

Одна из интригующих закономерностей, обнаруженная учеными, заключается в том, что в пяти средиземноморских регионах Земли, с мягкой, влажной зимой и жарким, сухим летом, наблюдались циклы роста лесов, пик которых приходился примерно на два месяца позже, чем в других экосистемах. Это несоответствие наблюдалось также в таких местах, как Калифорния, Чили, Южная Африка, южная Австралия. Новая карта также показывает различия во времени цветения растений и готовности сельскохозяйственных культур к сбору урожая.

Сегодня многие экологические прогнозы основаны на простых моделях сезонов Земли, но если мы действительно хотим понять, как климатический кризис повлияет на нашу планету, необходимо учитывать различия от места к месту, даже если они находятся близко друг к другу, говорят ученые. По словам исследователей, климатические модели, которые делают общие предположения о сезонах, не учитывают всю полноту огромного разнообразия нашей планеты.

