Учені виявили, що пори року на Землі мають дивну аномалію: це впливає на все живе

Учені спостерігали за зміною пір року на нашій планеті з космосу і виявили, що весна, літо, зима і осінь напрочуд не синхронізовані. Те, що два місця розташовані в одній півкулі, на схожих висотах або на одній широті, не гарантує, що вони відчуватимуть однакові сезонні зміни одночасно, кажуть учені. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише ScienceAlert.

Використовуючи супутникові дані за 20 років, учені створили, за їхніми словами, найповнішу на сьогодні карту сезонних змін наземних екосистем Землі. Виявилося, що навіть регіони, розташовані поруч, можуть відчувати різні погодні та екологічні умови, формуючи абсолютно різні сусідні середовища проживання. Це схоже на те, як часові пояси можуть розділяти два сусідніх місця, але в цьому разі межа проведена самою природою.

За словами вчених, пори року часто сприймаються як простий ритм, зима, весна, літо, осінь, але нове дослідження показує, що календар природи набагато складніший. Це особливо актуально для регіонів, де форма і терміни типового локального сезонного циклу різко різняться за ландшафтом. Це може мати серйозні наслідки для екології та еволюції живих організмів у цих регіонах.

Нова карта показала глобальні регіони, де сезонні закономірності особливо сильно не синхронізовані, і ця асинхронність часто спостерігаються в осередках біорізноманіття. Ймовірно, це не збіг. Більша мінливість погодних умов може мати ланцюгову реакцію, яка може сприяти більшій різноманітності в межах місць проживання живих організмів. Наприклад, якщо природні ресурси у двох сусідніх місцях проживання стають доступними в різні пори року, це може вплинути на екологію та еволюцію флори і фауни в кожному з них.

Середні сезонні цикли зростання наземних екосистем Землі, розраховані на основі супутникових знімків за 20 років Фото: ScienceAlert

Це може навіть означати, що вид в одному місці досягає свого репродуктивного сезону раніше або пізніше того самого виду в сусідньому місці, що перешкоджає схрещуванню. Протягом багатьох поколінь це може призвести до еволюції двох абсолютно різних видів.

Одна з інтригуючих закономірностей, виявлена вченими, полягає в тому, що в п'яти середземноморських регіонах Землі, з м'якою, вологою зимою і спекотним, сухим літом, спостерігалися цикли зростання лісів, пік яких припадав приблизно на два місяці пізніше, ніж в інших екосистемах. Ця невідповідність спостерігалася також у таких місцях, як Каліфорнія, Чилі, Південна Африка, південна Австралія. Нова карта також показує відмінності в часі цвітіння рослин і готовності сільськогосподарських культур до збирання врожаю.

Сьогодні багато екологічних прогнозів ґрунтуються на простих моделях сезонів Землі, але якщо ми справді хочемо зрозуміти, як кліматична криза вплине на нашу планету, необхідно враховувати відмінності від місця до місця, навіть якщо вони розташовані близько один до одного, кажуть учені. За словами дослідників, кліматичні моделі, які роблять загальні припущення про сезони, не враховують всієї повноти величезного розмаїття нашої планети.

