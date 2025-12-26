Мороз, сніг та ожеледиця: який прогноз на останню п'ятницю 2025 року

Після Різдва, 26 грудня, погода в Україні суттєво зміниться. Морози ослабнуть, температура підвищиться по всій країні, але піде сніг. І Новий Рік українці зустрічатимуть із снігом вперше за кілька років.

В Україну прийдуть снігопади та хуртовини. Лише на крайньому заході країни погода буде без істотних опадів. Але у решті регіонів слід очікувати справжньої зими. Втім 26 грудня ще буде морозним та сніжним, тобто погода буде, як на святкових листівках. Фокус зібрав все, що відомо.

В Києві сніжить з ночі, в столиці працює снігоприбиральна техніка.

Так, синоптик Віталій Постригань каже, що новий 2026 рік уперше за довгий час українці зустрінуть із справжньою зимовою погодою.

Адже 26 грудня пірнаючий циклон зумовить на Черкащині, Київщині та інших регіонах України: сніг, хуртовини, пориви вітру 15-24 м/с, на дорогах — ожеледицю. Синоптики попереджають про сніговий покрив висотою 2-4 см. Температура вночі 4-9 морозу, вдень підвищиться до нуля. Аномально високий атмосферний тиск навпаки стрімко впаде на 22 одиниці за добу, а це негативно позначиться на самопочутті метеозалежних людей.

Відео дня

"Пірнаючі циклони так називають через їхню траєкторію руху з півночі на південь. Вони ніби стрімко "з’їжджають з гори вниз" разом зі струменевою течією, тому приносять різкі та швидкі зміни погоди. За попередніми оцінками, до кінця 2025 року погода нашого регіону продовжить підтримувати динамічний зимовий характер. В атмосфері збережеться північний процес, що сприятиме високій активності пірнаючих циклонів", — попередив синоптик.

Український гідрометеорологічний центр попереджає, що 26 грудня вночі у північних областях, вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця і рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — розповіли синоптики.

Погода в містах України

У Києві сьогодні буде похмуро. Температура повітря вночі -6°, вдень +1°, сніг.

У Львові в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Вночі -6°, вдень 0°.

У Луцьку буде хмарно з проясненнями, вночі -6°, вдень +1°.

У Рівному сьогодні похмуро, вночі -6°, вдень +1°, сніг.

У Тернополі 26 грудня вночі буде -6°, вдень°, похмуро, невеликий сніг.

У Хмельницькому протягом дня буде похмуро, сніг, вночі -6°, вдень 0°.

В Івано-Франківську буде похмуро, вночі -6°, вдень 0°, сніг.

В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть уночі -5°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.

У Чернівцях у п'ятницю — похмуро, вночі -6°, вдень 0°, сніг.

У Вінниці сьогодні буде -6°...0°, похмуро, сніг.

У Житомирі в п'ятницю вночі буде -6°, вдень +1°, похмуро, сніг.

У Чернігові стовпчики термометрів покажуть -6°...+1°, похмуро, сніг.

У Черкасах сьогодні буде вночі -6°, вдень 0°, похмуро, сніг.

У Кропивницькому температура вночі буде -6°, вдень 0°, похмуро, сніг.

У Полтаві — похмуро, температура повітря -6°...0°, сніг.

В Одесі 26 грудня — похмуро, температура вночі -7°, вдень +1°, сніг.

У Херсоні в п'ятницю вночі буде -6°, вдень +1°, похмуро, сніг.

У Миколаєві сьогодні буде похмуро, вночі -6°, вдень +1°, сніг.

У Запоріжжі температура вночі -7°, вдень 0°, похмуро, сніг.

У Сумах сьогодні температура повітря вночі буде -6°, а вдень +1°, похмуро, сніг.

У Харкові — похмуро, сніг, температура вночі -6°, вдень -2°.

У Дніпрі температура вночі буде -6°, вдень 0°, похмуро, сніг.

У Сімферополі в п'ятницю буде похмуро, -6°...+2°, сніг.

У Краматорську сьогодні буде похмуро, сніг, температура вночі -7°, вдень -4°.

У Сєвєродонецьку — похмуро, температура вночі -7°, вдень -4°, сніг.

26 грудня — яке свято та погодні прикмети

26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці. За прикметами, якщо цей день сонячний, то січень буде сонячним і морозним.

Великі і білі купчасті хмари сьогодні віщують снігову заметіль.

Яка погода сьогодні — таким буде весь січень.

Якщо ніч холодна, а вдень різко потепліло, то зима буде мінливою.

Синички сьогодні співають — до ранньої весни.

Якщо сороки риються в снігу, то скоро потеплішає, а якщо не спускаються на землю — то буде морозно.

Побачити павутину сьогодні — до швидкого потепління, яке затягнеться аж до Нового року.

Нагадаємо, лижний сезон у Карпатах опинився під загрозою зриву через нетипово теплу зиму та відсутність стійких морозів. Станом на середину грудня жоден із провідних гірськолижних курортів країни не зміг повноцінно розпочати роботу лижних трас.

А учені спостерігали за зміною пір року на нашій планеті з космосу і виявили, що весна, літо, зима і осінь напрочуд не синхронізовані. Те, що два місця розташовані в одній півкулі, на схожих висотах або на одній широті, не гарантує, що вони відчуватимуть однакові сезонні зміни одночасно