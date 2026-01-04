Українці чекають від нового президента швидкого завершення війни: що показало опитування

Абсолютна більшість громадян України очікують від майбутнього президента швидкого завершення російсько-української війни. Причому значна частина опитаних розраховує на досягнення цієї мети в найкоротші терміни.

Результати соціологічного дослідження від листопада 2025 року наводить міжнародна компанія Ipsos, передає агентство "Інтерфакс". Згідно з даними, 84% респондентів заявили, що головним очікуванням від кандидата в президенти в разі його обрання стане закінчення війни найближчим часом.

При цьому суспільний запит на швидкий результат вкрай високий: 60% опитаних готові дати новому главі держави не більше шести місяців для досягнення цієї мети, ще 27% — один рік. Лише 4% вважають прийнятним терміном весь президентський мандат.

На другому місці серед пріоритетів виборців стоїть боротьба з корупцією. За це виступають 65% респондентів. На відміну від питання війни, українські громадяни готові проявити тут трохи більше терпіння: 42% очікують відчутних результатів протягом пів року, 26% — протягом року, ще 17% припускають термін до двох років, а 16% готові потерпіти п'ять років.

Відео дня

Серед інших ключових очікувань українці називають запобігання подальшим бойовим діям (56%), економічне зростання (55%) і поліпшення рівня добробуту населення (53%).

Крім того, 43% респондентів очікують від наступного глави держави повернення українців з-за кордону, водночас 68% із них не готові чекати на це довше одного року.

Ще 41% вважають важливим повернення тимчасово окупованих територій, і 55% з цієї групи очікують на результати протягом не більше ніж року.

Реформи судової та правоохоронної систем входять до списку очікувань у 36% опитаних. При цьому 66% з них хочуть побачити зміни вже протягом першого року президентського терміну.

Водночас питання вступу України до ЄС і НАТО хвилюють меншу частину респондентів — 33% і 26% відповідно. Ці цілі українці розглядають як більш довгострокові: відносна більшість опитаних (37% — щодо ЄС і 41% — щодо НАТО) готові чекати на їхню реалізацію понад два роки.

Іншого чекають від кандидатів 5% опитаних. 2% не чекають від наступного українського лідера нічого.

Нагадаємо, за даними Київського міжнародного інституту соціології, майже кожен сьомий громадянин України готовий підтримати мирний план, який передбачав би заморожування ситуації за нинішньою лінією фронту, а також гарантії безпеки та відсутність офіційного визнання окупованих РФ територій.