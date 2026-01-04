Украинцы ждут от нового президента скорого завершения войны: что показал опрос

Абсолютное большинство граждан Украины ожидают от будущего президента скорого завершения российско-украинской войны. Причем значительная часть опрошенных рассчитывает на достижение этой цели в кратчайшие сроки.

Результаты социологического исследования от ноября 2025 года приводит международная компания Ipsos, передает агентство “Интерфакс”. Согласно данным, 84% респондентов заявили, что главным ожиданием от кандидата в президенты в случае его избрания станет окончание войны в ближайшее время.

При этом общественный запрос на быстрый результат крайне высок: 60% опрошенных готовы дать новому главе государства не более шести месяцев для достижения этой цели, еще 27% — один год. Лишь 4% считают приемлемым сроком весь президентский мандат.

На втором месте среди приоритетов избирателей стоит борьба с коррупцией. За это выступают 65% респондентов. В отличие от вопроса войны, украинские граждане готовы проявить здесь немного больше терпения: 42% ожидают ощутимых результатов в течение полугода, 26% — в течение года, еще 17% допускают срок до двух лет, а 16% готовы потерпеть пять лет.

В числе других ключевых ожиданий украинцы называют предотвращение дальнейших боевых действий (56%), экономический рост (55%) и улучшение уровня благосостояния населения (53%).

Кроме того, 43% респондентов ожидают от следующего главы государства возвращения украинцев из-за границы, при этом 68% из них не готовы ждать этого дольше одного года.

Еще 41% считают важным возвращение временно оккупированных территорий, и 55% из этой группы ожидают результатов в течение не более года.

Реформы судебной и правоохранительной систем входят в список ожиданий у 36% опрошенных. При этом 66% из них хотят увидеть изменения уже в течение первого года президентского срока.

В то же время вопросы вступления Украины в ЕС и НАТО волнуют меньшую часть респондентов — 33% и 26% соответственно. Эти цели украинцы рассматривают как более долгосрочные: относительное большинство опрошенных (37% — по ЕС и 41% — по НАТО) готовы ждать их реализации более двух лет.

Другого ждут от кандидатов 5% опрошенных. 2% не ждут от следующего украинского лидера ничего.

Напомним, по данным Киевского международного института социологии, почти каждый седьмой гражданин Украины готов поддержать мирный план, который предусматривал бы замораживание ситуации по нынешней линии фронта, а также гарантии безопасности и отсутствие официального признания оккупированных РФ территорий.