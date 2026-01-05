Дим видно здалеку: на Оболоні вирує потужна пожежа (фото, відео)

Сильна пожежа з високим чорним густим стовпом диму, який видно в різних районах міста, спалахнула вранці 5 січня в Солом'янському районі Києва.

Як повідомляє "Київ Оперативний", на місці вже працюють рятувальники та медики.

За інформацією столичної патрульної поліції, через пожежу на вулиці Волинській проїзд транспорту перекрито, а рух регулюють поліцейські.

Журналісти "Київ 24" розповіли, що на гасінні пожежі задіяно 40 співробітників ДСНС і 10 одиниць техніки, а також вишки для ліквідації пожежі на верхніх поверхах.

Наразі відомо, що вогонь охопив площу у 800 квадратних метрів.

За словами Павла Петрова, спікера ДСНС Києва, загоряння сталося в триповерховому складському приміщенні, вогонь перекинувся на дах. Про постраждалих не повідомляють.

Однією з версій пожежі називають російську атаку на Київ, проте офіційної інформації рятувальники поки що не публікували.

Столична влада те, що трапилося, поки ніяк не прокоментувала.

Уночі російські окупанти вдарили по приватній клініці в Оболонському районі Києва. Четверо людей постраждали, двоє з них перебувають у важкому стані, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Із 26 пацієнтів 16 осіб перевезли до комунальних лікарень. Один пацієнт загинув.

Нагадаємо, 5 січня ЗС РФ знову завдали масованого удару по Україні, який був спрямований, переважно, на Київ і Чернігів.

За кілька годин до обстрілу України моніторингові канали попередили про підозрілу активність стратегічної авіації ЗС РФ.