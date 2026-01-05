Дым видно издалека: на Оболони бушует мощный пожар (фото, видео)

Сильный пожар с высоким черным густым столбом дыма, который видно в разных районах города вспыхнул утром 5 января в Соломенском районе Киева.

Как сообщает "Киев Оперативный", на месте уже работают спасатели и медики.

По информации столичной патрульной полиции, из-за пожара на улице Волынской проезд транспорта перекрыт, а движение регулируют полицейские.

Журналисты "Киев 24" рассказали, что на тушении пожара задействованы 40 сотрудников ГСЧС и 10 единиц техники, а также вышки для ликвидации пожара на верхних этажах.

На данный момент известно, что огонь охватил площадь в 800 квадратных метров.

По словам Павла Петрова, спикера ГСЧС Киева, возгорание произошло в трехэтажном складском помещении, огонь перекинулся на крышу. О пострадавших не сообщается.

Одной из версий пожара называют российскую атаку на Киев, однако официальной информации спасатели пока не публиковали.

Столичные власти случившееся пока никак не прокомментировали.

Ночью российские оккупанты ударили по частной клинике в Оболонском районе Киева. Четверо людей пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Из 26 пациентов 16 человек перевезли в коммунальные больницы. Один пациент погиб.

Напомним, 5 января ВС РФ снова нанесли массированный удар по Украине, который был направлен, преимущественно, на Киев и Чернигов.

За несколько часов до обстрела Украины мониторинговые каналы предупредили о подозрительной активности стратегической авиации ВС РФ.