РФ атаковала "Шахедами" клинику в Киеве, "Искандерами" — Чернигов: как сработала ПВО (фото)

В ночь на 5 января Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине 165 дронов-камикадзе "Шахед", девять баллистических ракет "Искандер"/ракет С-300, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. В Киеве пострадала больница на Оболони, тем временем баллистика ударила по Чернигову. Какие последствия обстрелов ВС РФ в первые дни нового года?

Средства поражения ВС РФ атаковали Украину с шести направлений, говорится в отчете Воздушных сил на странице Facebook. Под ударом оказались северные, центральные, восточные регионы страны. Фокус собрал информацию о последствиях российского обстрела, о которых сообщили ГСЧС, военные администрации, другие ведомства.

В заявлении Воздушных сил указано, что из 167 БпЛА, которые летели из Миллерово, Курска, Шаталово и Орла, около двух третей составляли дроны-камикадзе "Шахед" со взрывчаткой. Ракеты стартовали из-под Брянска и Воронежа: командование назвало два типа ракет — баллистические "Искандеры" или зенитные С-300.

Результаты работы средств ПВО в ночь на 5 января:

дроны — сбили 137 из 165 БпЛА, эффективность 83%;

ракеты — девять ракет, сбитий не было.

Общая эффективность ПВО — 79%. Согласно данным Воздушных сил, произошли попадания в 10 локациях, по которым ударили все ракеты и 26 БпЛА.

Обстрел Украины — что произошло 5 января

Удар по Киеву и Киевской области

Утром 5 января на странице Telegram ГСЧС Украины написали, что во время обстрела 5 января пострадало четырехэтажное частное медицинское учреждение на Оболони в Киеве. Указывается, что нашли одного погибшего, а трое — получили ранения и 25 человек вывезли в безопасное место. Также уточняется, что речь идет о стационарном отделении, в котором находились больные. На фото с места событий — полностью разрушена стена в одном из помещений на втором этаже.

Обстрел Украины — больница в Киеве после удара 5 января Фото: Обозреватель

Городской голова Киева Виталий Кличко добавил, что ранены четыре человека, из них двое — в крайне тяжелом состоянии. Также выяснилось, что погибший — один из пациентов, который лечился в медучреждении. Мэр также пояснил, что 16 пациентов вывезли в коммунальные учреждения.

Глава Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что под удар "Шахедов" ВС РФ попал Фастовский район и Славутич. В Фастовском районе погиб один гражданский, есть разрушения частных домов и частных предприятий. В Славутиче — обесточивание, с которым пытаются справиться ремонтники.

Удар по Чернигову и Черниговской области

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус написал в Telegram, что в областном центре прогремела серия взрывов: из-за российской атаки пострадали частные дома, образовательное учреждение — детали не уточняются. Кроме Чернигова, россияне ударили по ангару в Черниговском районе, по предприятию в Семеновке, по объекту критической инфраструктуры в Нежине (атака сразу 15 ударных БпЛА). Кроме того, ВС РФ попали по объекту энергетики "в соседней области", поэтому часть населенного пункта — без электроснабжения.

Отметим, в ночь на 5 января Фокус писал о массированном ударе ВС РФ, который был направлен, преимущественно, на Киев и Чернигов. На фото с месяца событий — пожар в точке попадания "Шахеда".

Напоминаем, за несколько часов до обстрела Украины мониторинговые каналы предупредили о необычной активности стратегической авиации ВС РФ.