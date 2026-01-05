РФ атакувала "Шахедами" клініку у Києві, "Іскандерами" — Чернігів: як спрацювала ППО (фото)

В ніч на 5 січня Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні 165 дронів-камікадзе "Шахед", дев'ять балістичних ракет "Іскандер"/ракет С-300, повідомили Повітряні сили Збройних сил України. У Києві постраждала лікарня на Оболоні, тим часом балістика вдарила по Чернігову. Які наслідки обстрілу ЗС РФ у перші дні нового року?

Засоби ураження ЗС РФ атакували Україну з шести напрямків, ідеться у звіті Повітряних сил на сторінці Facebook. Під ударом опинились північні, центральні, східні регіони країни. Фокус зібрав інформацію про наслідки російського обстрілу, про які повідомили ДСНС, військові адміністрації, інші відомства.

У заяві Повітряних сил вказано, що зі 167 БпЛА, які летіли з Міллерово, Курська, Шаталово та Орла, близько двох третин складали дрони-камікадзе "Шахед" з вибухівкою. Ракети стартували з-під Брянська та Воронежа: командування назвало два типи ракет — балістичні "Іскандери" або зенітні С-300.

Результати роботи засобів ППО в ніч на 5 січня:

дрони — збили 137 зі 165 БпЛА, ефективність 83%;

ракети — дев'ять ракет, збиттів не було.

Загальна ефективність ППО — 79%. Згідно з даними Повітряних сил, стались влучання у 10 локаціях, по яких вдарили усі ракети та 26 БпЛА.

Обстріл України — що сталось 5 січня

Удар по Києву та Київській області

Зранку 5 січня на сторінці Telegram ДСНС України написали, що під час обстрілу 5 січня постраждав чотириповерховий приватний медичний заклад на Оболоні у Києві. Вказується, що знайшли одного загиблого, а троє — отримали поранення і 25 людей вивезли у безпечне місце. Також уточнюється, що ідеться про стаціонарне відділення, у якому перебували хворі. На фото з місця подій — повністю зруйновано стіну в одному з приміщень на другому поверсі.

Обстріл України - лікарня у Києві після удару 5 січня Фото: Обозреватель

Міський голова Києва Віталій Кличко додав, що поранено чотирьох людей, з них двоє — у вкрай вадкому стані. Також з'ясувалось, що загиблий — один з пацієнтів, який лікувався у медзакладі. Мер також пояснив, що 16 пацієнтів вивезли у комунальні заклади.

Глава Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що під удар "Шахедів" ЗС РФ потрапив Фастівський район та Славутич. У Фастівському районі загинув один цивільний, є руйнування приватних будинків та приватних підприємств. У Славутичі — знеструмлення, з яким намагаються впоратись ремонтники.

Удар по Чернігову та Чернігівській області

Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус написав у Telegram, що в обласному центрі пролунала серія вибухів: через російську атаку постраждали приватні будинки, освітня установа — деталі не уточнюються. Крім Чернігова, росіяни вдарили по ангару у Чернігівському районі, по підприємству у Семенівці, по об'єкту критичної інфраструктури у Ніжині (атака відразу 15 ударних БпЛА). Крім того, ЗС РФ поцілили по об'єкту енергетики "в сусідній області", тому частина населеного пункту — без електропостачання.

Зазначимо, в ніч на 5 січня Фокус писав про масований удар ЗС РФ, який був спрямований, переважно, на Київ та Чернігів. На фото з місяця подій — пожежа у точці влучання "Шахеда".

Нагадуємо, за кілька годин до обстрілу України моніторингові канали попередили про незвичну активність стратегічної авіації ЗС РФ.