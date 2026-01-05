У Києві пожежа через атаку "Шахедів", є жертва: перші наслідки ворожого обстрілу

Уночі 5 січня росіяни вдарили по Києву "Шахедами", внаслідок чого в одному з районів міста здійнялася пожежа та постраждав медичний заклад.

Падіння уламків ворожих дронів спричинило займання у приватній медичній установі на території Оболонського району Києва. Про це повідомив голова районної державної адміністрації Кирило Фесик.

"Постраждав приватний медичний заклад. Усі служби працюють на місці, я також прямую на місце влучання", — зазначив посадовець.

Фесик додав, що детальну інформацію про наслідки обстрілу буде повідомлено після оголошення про відбій повітряної тривоги у столиці.

Варто зазначити, що про пожежу в Оболонському районі після атаки "Шахедів" повідомляв близько 03:00 години голова КМВА Тимур Ткаченко. Посадовець згодом додав, що оперативні служби здійснюють евакуацію людей із будівлі, що постраждала внаслідок атаки в Оболонському районі.

За попередньою інформацією Ткаченка, внаслідок атаки на Київ відомо щонайменше про одну постраждалу людину. Пораненій жінці надають допомогу медики.

Згодом голова КМВА повідомив, що стало відомо про щонайменше одну жертву російського обстрілу столиці.

Інші наслідки атаки ЗС РФ "Шахедами" по Києву уточнюються. На момент публікації повітряна тривога триває через ворожі дрони у небі.

Нагадаємо, перед цим Фокус писав, що у Києві та низці областей пролунали вибухи під час атаки "Шахедів" та балістичних ракет.

Також увечері 4 січня моніторингові канали попереджали про ймовірний масований обстріл у ніч на 5 січня: радари фіксували активність стратегічної авіації РФ.