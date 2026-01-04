Україну атакують "Шахеди": аналітики попереджають про можливий масований удар цієї ночі (карта)

Увечері 4 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники з різних напрямків. Водночас аналітики фіксують активність ворожої стратегічної авіації, що може свідчити про можливий масований удар цієї ночі.

Голова Центру протидії дезінформації та лейтенант Андрій Коваленко закликав громадян уважно ставитися до сигналів повітряних тривог цієї ночі. Про це посадовець написав у своєму Telegram-каналі.

За даними моніторингових каналів, увечері було зафіксовано комунікації пунктів управління стратегічної авіації РФ. Це може свідчити про можливий бойовий виліт російських бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3 у ніч на 5 січня.

На момент публікації, як пишуть аналітики, вильоту російських літаків зафіксовано не було. Проте у готовності у росіян понад 10 бортів стратегічної авіації на аеродромі європейської частини та аеродромах далекосхідного регіону РФ.

Відео дня

Варто зазначити, що про підготовку росіян до масованого комбінованого удару по Україні аналітики попереджали ще 3 січня. За даними моніторингових каналів, ворог підготував близько 100 ракет.

Україну атакують "Шахеди": де загроза ударів

Скриншот | карта повітряних тривог по Україні станом на 23:30 годину

Водночас ворог здійснив пуски ударних дронів з різних напрямків. Станом на 23:30 годину повітряну тривогу через загрозу "Шахедів" оголошено у Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Черкаській областях.

Повітряні сили фіксували рух "Шахедів" крізь Чернігівську, Сумську, Харківську, Полтавську та Дніпропетровську області.

Станом на 23:30 годину військові попереджають про рух дронів у наступних областях:

на Харківщині курсом на Полтавщину;

на Полтавщині курсом на Черкащину;

на Кіровоградщині у західному напрямку.

Моніторингові канали фіксують найбільшу кількість ворожих дронів на Чернігівщині, Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині.

"Стратегічна авіація РФ" | приблизна мапа руху "Шахедів" по Україні станом на 23:30 годину

Близько 23:35 години вибух на тлі атаки "Шахедів" пролунав у Харкові, повідомило "Суспільне".

Інформації про наслідки ворожого обстрілу, постраждалих чи руйнування, на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, 3 січня аналітики попередили, що росіяни перекинули бомбардувальники Ту-95МС ближче до кордону з Україною.

Раніше Харківська обласна прокуратура повідомляла, що у Харкові зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару РФ 2 січня.