РФ перекинула Ту-95МС ближче до України: попередження про можливі удари

Вранці 3 січня моніторингові канали зафіксували зліт на території Російської Федерації стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Чотири борти були передислоковані з авіабази "Українка" в Амурській області на аеродром дальньої авіації "Оленья" Мурманської області РФ.

Про перекидання чотирьох російських бомбардувальників у Мурманську область повідомили профільні канали о 10:14.

Також вночі фіксували активність бомбардувальників Ту-22М3 на авіабазі "Оленья". Попередньо повідомлялося про передислокацію цих літаків на авіабази "Енгельс" у Саратовській області та "Шайковка" в Калузькій області РФ.

Таким чином російські бомбардувальники базуватимуться на аеродромах, розташованих ближче до кордонів України. У зв'язку з цим мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у соцмережах попередив про загрозу повітряних ударів у найближчі дві доби.

"Будемо уважні до нічних тривог у найближчі 48 годин!" — написав він у соцмережах.

Відео дня

Фото: скриншот

Зазначимо, що після операції "Павутина", проведеної 1 червня 2025 року, авіабаза "Українка", розташована за 5960 км від України, стала основною для дислокації більшості наявних бортів Ту-95МС у ПКС РФ.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили РФ перекидають військову авіацію ближче до кордонів України. За інформацією моніторингових ресурсів російські ПКС готувалися завдати удару в ніч із 31 грудня на 1 січня або з 1 на 2 січня. Зокрема, спостерігачі помітили переміщення бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160, МіГ-31.