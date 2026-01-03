РФ перебросила Ту-95МС ближе к Украине: предупреждение о возможных ударах

Утром 3 января мониторинговые каналы зафиксировали взлет на территории Российской Федерации стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Четыре борта были передислоцированы с авиабазы "Украинка" в Амурской области на аэродром дальней авиации "Оленья" Мурманской области РФ.

О переброске четырех российских бомбардировщиков в Мурманскую область сообщили профильные каналы в 10:14.

Также ночью фиксировалась активность бомбардировщиков Ту-22М3 на авиабазе "Оленья". Предварительно сообщалось о передислокации этих самолетов на авиабазы "Энгельс" в Саратовской области и "Шайковка" в Калужской области РФ.

Таким образом российские бомбардировщики будут базироваться на аэродромах, расположенных ближе к границам Украины. В связи с этим мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в соцсетях предупредил об угрозе воздушных ударов в ближайшие двое суток.

"Будем внимательны к ночным тревогам в ближайшие 48 часов!" — написал он в соцсетях.

Відео дня

Фото: скриншот

Отметим, что после операции "Паутина", проведенной 1 июня 2025 года, авиабаза "Украинка", которая расположена в 5960 км от Украины, стала основной для дислокации большинства имеющихся бортов Ту-95МС у ВКС РФ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ перебрасывают военную авиацию ближе к границам Украины. По информации мониторинговых ресурсов российские ВКС готовились нанести удар в ночь с 31 декабря на 1 января или с 1 на 2 января. В частности, наблюдатели заметили перемещение бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160, МиГ-31.